Flagge in Salzgitter angezündet – Stadt erstattet Strafanzeige

Die Zerstörungswut von Unbekannten am Mittwoch vor dem Rathaus in Lebenstedt wird wohl Folgen haben. Weil die Täter die Flagge des Staates Israel angezündet hatten, die die Stadt an einem Mast vor der Bibliothek hisste, hat die Verwaltung Strafanzeige erstattet. Das teilte am Donnerstag Oberbürgermeister Frank Klingebiel mit. In einer persönlichen Erklärung zeigte er sich „immer noch tief erschüttert und bewegt“ angesichts des Terrorangriffs der radikal-islamistischen Hamas gegen unschuldige und wehrlose Zivilisten in Israel.

So reagierte die Polizei auf den Flaggenbrand

Am Mittwochvormittag war auch die Tatortgruppe der Polizei Salzgitter vor Ort, um Spuren zu sichern, und auch der Flaggenmast wurde untersucht. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 5.50 Uhr, die Flagge demontiert und im nahe gelegenen Eingangsbereich der Stadtbücherei angezündet wurde. Auch der Staatsschutz ermittelt.

Das sagt OB Klingebiel zum Terrorangriff auf Israel

Die Stadt hatte sich durch das Hissen der Flagge solidarisch gezeigt mit den Opfern des Terrorangriffs. „Wahllos wurden die Menschen ermordet oder als Schutzschild nach Gaza entführt – dabei machten die Terroristen auch nicht vor Kindern, Frauen und alten Menschen Halt“, erklärte Klingebiel am Donnerstag und sprach von einer „widerwärtigen Brutalität, mit der die Terroristen bei ihrem Überfall auf Israel vorgingen“. Und: „Wir in Salzgitter verurteilen diesen barbarischen Terrorakt auf das Schärfste, sind tief betroffen von den menschlichen Schicksalen und in Gedanken bei den Opfern und deren Familienmitgliedern, die fassungslos um ihre Liebsten trauern“, sagte Klingebiel weiter.

So reagiert die Stadt Salzgitter auf den Flaggenbrand

Die gehisste israelische Nationalfahne sei ein „Zeichen der Menschlichkeit und Solidarität mit den Opfern dieses hasserfüllten, grausamen und abscheulichen Terrorangriffes in Israel“, erklärte Klingebiel. Daher mache ihn der Brandaschlag „sehr betroffen“. Der OB verurteilte den Vorfall „entschieden“. Es sei eine Schande, dass durch diese Tat das Leid der Familienmitglieder der Opfer „mit Füßen getreten werde, egal aus welcher Motivation heraus“. Dies sei „unfassbar und in keinem Falle hinnehmbar“.

