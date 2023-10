Weißer Ring So hilft der Weiße Ring in Salzgitter Opfern von Straftaten

Die Arbeit mit Opfern von Straf- oder Gewalttaten beim Weißen Ring ist für den 49-jährigen Nicolas Knuth ein echter Balanceakt. Denn in seinem Beruf beschäftigt er sich tagtäglich mit den Tätern - in der sozialtherapeutischen Abteilung der Justizvollzugsanstalt, in der er arbeitet. Spezialisiert hat er sich dort auf die Arbeit mit Sexualstraftätern und Gewalttätern. „Das ist sehr interessant und für mich ein riesiger Spagat“, weiß Knuth. Aber genau diese Täterarbeit motivierte ihn 2017 dazu, dem Weißen Ring beizutreten. Knuth sagt: „Nach der Verurteilung des Täters werden die Opfer oft allein gelassen. Ich hatte das Gefühl, dass einfach zu wenig für sie getan wird. Daran wollte ich etwas ändern.“

So tickt der Außenstellenleiter des Weißen Rings in Salzgitter

Seitdem kümmert er sich gemeinsam mit neun anderen Ehrenamtlern um genau das - und ist dafür manchmal noch stundenlang nach seiner eigentlichen Arbeit unterwegs. Ein Problem mit der Extraarbeit hat der 49-Jährige aber nicht. Er sagt: „Die Arbeit mit Opfern tut mir persönlich gut. Wir bekommen für unsere Arbeit viel Dankbarkeit.“

Vier Jahre war der Justizvollzugsbeamte beim Weißen Ring nur in der Opferarbeit tätig, bis er im Juli 2022 die Leitung der Außenstelle in Salzgitter von Markus Müller übernahm. „Nach 40 Jahren wollte Markus etwas kürzer treten“, erinnert sich Knuth. „Und bot mir die Nachfolge an.“ Seitdem haben die ehrenamtlich Tätigen insgesamt 53 neue Fälle aufgenommen. Am Telefon wurden 27 Menschen beraten. Am häufigsten halfen die Mitglieder des Weißen Rings Opfern von Körperverletzungen und von häuslicher Gewalt. Allein in diese Kategorien fielen 27 Taten. Im vergangenen Jahr betreuten die Ehrenamtlichen drei Opfer von Vergewaltigungen und vier Opfer von sexuellem Missbrauch. Auch drei Fälle des sogenannten Ehrenmords beschäftigten die Ehrenamtlichen des Weißen Rings in Salzgitter.

So arbeitet der Weiße Ring in Salzgitter

„Wenn sich Opfer beispielsweise telefonisch bei uns melden, versuchen wir, in 24 Stunden zu antworten“, weiß Marion Müller. Sie übernimmt die Stellvertretung von Knuth bei der Außenstelle des Weißen Rings in Salzgitter. Nach der Kontaktaufnahme sei es das Ziel, schnell und unbürokratisch zu helfen. Den Bedarf in der Stahlstadt könne das Team des Weißen Rings noch gut decken, sagt Müller. Sie weiß aber auch: „Es hapert häufig an anderen Stellen im System. Wir können bei Psychotherapeuten beispielsweise schnell Erstgespräche vermitteln. Danach gibt es aber lange Wartezeiten für eine Therapie. Ich würde mir wünschen, dass das schneller geht.“ Oftmals habe Müller auch die Erfahrung gemacht, dass es eine Erleichterung für Opfer sei, überhaupt jemanden zum Sprechen zu haben. „Wir können die Menschen ja auch tatsächlich entlasten. Wir haben Mittel, ihnen richtig zu helfen.“

Nicolas Knuth (rechts) und Marion Müller helfen beim Weißen Ring Opfern von Gewalt- und Straftaten. Foto: Marvin Weber / Funke Niedersachsen

Die Ehrenamtler vom Weißen Ring sind aber nicht nur Vermittler. Sie können auch finanzielle Unterstützung organisieren und Opfer beispielsweise bei Anträgen helfen und sie bei wichtigen Terminen begleiten. Jedes Opfer habe beispielsweise die Möglichkeit, eine Soforthilfe in Höhe von 300 Euro zu erhalten, falls Bedarf bestehe. „In solchen Momenten fällt den Opfern sprichwörtlich die Decke auf den Kopf. Wir können wieder Struktur schaffen und Ängste vor der Zukunft nehmen“, sagt Müller.

Weißer Ring sucht in Salzgitter neue Mitglieder

Um Opfern in Salzgitter auch in Zukunft adäquat helfen zu können, sucht der Weiße Ring in Salzgitter immer neue Mitglieder. „Es würde mich besonders freuen, wenn sich auch junge Menschen für unsere Arbeit interessieren“, sagt Müller. Knuth habe das Gefühl, dass der Weiße Ring ein wenig aus dem Gedächtnis der jüngeren Generation gefallen sei. Um das zu ändern, arbeitet der Weiße Ring in Salzgitter beispielsweise mit dem deutsch-palästinensischen Buchautor Fadi Saad. Er setzt sich für Kriminalprävention und einen besseren interkulturellen Dialog ein. In interaktiven Lesungen bringt er diese Themen Schülern aus Salzgitter näher. Außerdem plant der Weiße Ring in Salzgitter, mit Mitteln aus einer Spende der Volkswagen AG, ein Präventionsprojekt an Pilot-Vorschulen und Grundschulen zum Thema sexualisierte Gewalt.

Besondere Voraussetzungen braucht es übrigens nicht, um dem Opferhilfsverein beizutreten. Knuth erklärt: „Der Weiße Ring ist in Sachen Aus- und Fortbildung sehr gut aufgestellt. Wir haben eine eigene Akademie, in der Ehrenamtliche zu Opferhelfern ausgebildet werden können.“ In Seminaren könne man sich auf bestimmte Straftaten oder Prävention spezialisieren.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de