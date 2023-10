Feuerwehreinsatz Nach Brand in Salzgitter-Bad: Stadt bietet Unterstützung an

Noch bis Donnerstag war die Feuerwehr vor Ort. Sie hielten Brandwache und kontrollierten immer wieder die Temperaturen an der Einsatzstelle, bevor sie das Gebäude schließlich für weitere Ermittlungen an die Polizei übergaben.

Salzgitter-Bad Nach dem Feuer in einem Wohnhaus im Bereich Gittertor/Tillystraße haben 18 Personen ihre Wohnung verloren. So will die Stadt den Betroffenen helfen.