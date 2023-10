Achtung: Hier wird vom 9. bis 15. Oktober in Salzgitter geblitzt

Salzgitter Autofahrer aufgepasst: Die mobilen Blitzer der Stadt Salzgitter sind auch in der nächsten Woche im Einsatz. Hier erfahren Sie, wo.

Die Stadt setzt auch in der nächsten Woche die mobilen Blitzer ein.

Autofahrer aufgepasst: Auch in der nächsten Wochen sind die Mitarbeiter der Stadt Salzgitter unterwegs, um die mobilen Blitzer aufzustellen. Mit Geschwindigkeitsüberprüfungen muss laut Mitteilung der Stadt in der Zeit von Montag bis Sonntag, 9. bis 15. Oktober, in folgendem Stadtteil gerechnet werden: Lebenstedt.

Je nach Bedarf und Situation könnten die Einsatzorte aber auch spontan gewechselt werden. Die Verkehrsteilnehmenden seien also gut beraten, wenn sie sich an die vorgegebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen hielten.

