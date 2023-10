Salzgitter: Falsche Handwerker bestehlen Seniorin

Die Polizei bittet darum, aufmerksam zu sein, wenn angebliche Handwerker an der Tür klingeln. (Symbolbild)

Wie die Polizei berichtet, hat ein Täterduo in Salzgitter einer Rentnerin Schmuckstücke im Wert von im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. Demnach hätten die beiden sich als Handwerker ausgegeben und an ihrer Tür geklingelt, um angeblich den Heizungsverbrauch abzulesen. Einer der beiden verwickelte die Frau in ein Gespräch, während der andere ins Haus ging. Als die beiden wieder gingen, bemerkte die Frau, dass Schmuck verschwunden war.

Polizei Salzgitter bittet um Vorsicht wegen falscher Handwerker

Nun sucht die Polizei nach den beiden Tätern. Einer der Täter war laut der Ermittler zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß, etwa 30 Jahre alt und hatte dunkle, schulterlange Haare. Der zweite angebliche Handwerker war demnach zwischen 1,50 und 1,60 Meter groß, etwa 30 Jahre alt und hatte blonde Haare. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnumer (05341) 1897 0 entgegen.

Die Beamtenm weisen zudem darauf hin, wachsam zu sein, wenn angebliche Handwerker an der Tür klingeln: „Bitte lassen Sie Fremde nicht unbemerkt in ihren Räumen verweilen. Lassen Sie sich immer einen Identitätsnachweis aushändigen und kontaktieren sie im Bedarfsfall den Auftraggeber. Sollten Sie auf eine solche Masche hereingefallen sein oder einen solchen Sachverhalt erlebt haben, scheuen Sie sich nicht und kontaktieren unverzüglich ihre Polizei. Wir stehen ihnen immer mit Rat und Hilfe zur Seite“, heißt es wörtlich in der Mitteilung.

red

