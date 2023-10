Salzgitter Mit Gewalt hätten die Täter versucht in Gebäude in Salzgitter einzudringen. Nun suchen die Ermittler nach den bislang unbekannten Tätern.

Einbrecher unterwegs Polizei ermittelt nach gescheiterten Einbrüchen in Salzgitter

In den Salzgitteraner Ortsteilen Lebenstedt und Bad kam es seit Mittwoch, 27. September, zu zwei Einbruchsverschen. Das erklärt die Polizei in einer Pressemitteilung. Beide Versuche scheiterten demnach, nun ermittelt die Polizei. Die Täter sind bislang unbekannt.

Salzgitter: Zwei verschuchte Einbrüche mit Gewalt

Der erste Versuch ereignete sich nach Polizeiangaben in der Nacht vom 27. auf den 28. September am Pommernring in Salzgitter-Bad. Hier wollten die Täter die Haustür eines Wohnhauses gewaltsam öffnen, scheiterten jedoch. Dabei sei ein Schaden von geringer zweistelliger Höhe entstanden.

Am 30. September dann versuchten ebenfalls unbekannte Täter in ein Geschäft einzubrechen, in dem sie die Tür gewaltsam öffnen wollten. Auch hier scheiterten die Täter. Für das Geschäft entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von knapp 200 Euro.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, konnte ein Sprecher der Polizei Salzgitter nicht sagen. Die Ermittlungen liefen noch, so der Sprecher. Die Polizei Salzgitter nimmt Hinweise zu den Taten unter den Nummer (05341) 1897 0 für Lebenstedt und (05341) 825 0 für Bad entgegen.

