IGS Salzgitter gewinnt bundesweiten Schüler-Filmwettbewerb

260 Teilnehmende von ausgewählten Schulen sowie Förderer kamen Ende September zum neunten bundesweiten Netzwerktag „Berufswahl-SIEGEL“ im Haus der Deutschen Wirtschaft in Berlin zusammen. Laut einer Pressemitteilung der IGS Salzgitter wurde unter dem Motto „Chancen für alle!“ bei schönem Wetter, mit interessanten Beiträgen, einer Fotobox und vor allem mit vielen jungen Menschen für Aufbruchstimmung gesorgt, heißt es in der Mitteilung.

Kurzfilm der IGS Salzgitter gewinnt Schüler-Filmwettbewerb

An diesem Tag waren auch sechs Schülerinnen des 13. Jahrgangs der IGS Salzgitter vertreten, um als Bundessieger des Schülerfilmwettbewerbs Smart Film Safari ihre Auszeichnung entgegenzunehmen. Ihr Kurzfilm zum Thema „Kreativität im Beruf“, der sich gegen rund 40 eingereichte Filmideen durchsetzte, beleuchte auf humorvolle Weise die abwechslungsreiche und doch fordernde Tätigkeit der Altenpflege. Neben der Siegerehrung am Netzwerktag durften die Gewinnerinnen am Vortag auch an einem Film-Workshop in der Deutschen Kinemathek teilnehmen. Dank des Netzwerks „Berufswahl-SIEGEL“ und finanzieller Hilfe des Schulfördervereins der IGS Salzgitter konnte das Siegerteam „Helferinchen“ eine spannende Zeit in Berlin verbringen.

Mit Eindrücken von Microsoft und Helliwood zum Thema „Künstliche Intelligenz und Future Skills“ kam das Gefühl auf, in neue Dimensionen aufzubrechen, auch im Hinblick auf die Berufsorientierung, heißt es weiter. Im Laufe der Veranstaltung seien aus jedem Bundesland besondere Schulen als Botschafter-Schulen geehrt worden, die unter anderem mit ihrer Vorstellung von praktischen Beispielen (Best-Practice Beispielen) zur Berufsorientierung eine Diskussion angeregt hätten. Dabei habe auch die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Berlins Senatorin Katharina Günther-Wünsch, per Videogruß gratuliert.

Die 60 Schülerinnen und Schüler, die dabei waren, testeten außerdem in einem Workshop mit dem Helliwood-Team anhand von künstlicher Intelligenz, wie sich Berufe zukünftig durch KI weiterentwickeln werden, und stellten laut Mitteilung fest, dass die KI-Ergebnisse – trotz vieler aussichtsreicher Möglichkeiten – durchaus kritisch zu sehen sind. Am Ende der Tagung präsentierten sie ihre Erkenntnisse auf der großen Bühne.

Zu sehen ist der Film der IGS Salzgitter hier: „Kreativität im Beruf“

