Salzgitter Die Volkswagen-Akademie in Salzgitter öffnet ihre Türen für einen Tag. Es gibt Einblicke in die Ausbildungswelt – und einen Klassiker.

Tag der offenen Tür Seltener Einblick in die Ausbildung bei Volkswagen in Salzgitter

Wie sieht die Ausbildung bei Volkswagen in Salzgitter aus? Was für neue Entwicklungen gibt es und wie innovativ und modern ist die Akademie aufgestellt? All diese Fragen werden am Samstag, 7. Oktober, beim Tag der offenen Tür in der Volkswagen-Akademie Salzgitter beantwortet, wie der Autobauer mitteilt.

In der Zeit von 10 bis 14 Uhr können sich junge Menschen, Eltern und allgemein Interessierte direkt vor Ort über die Ausbildung informieren. Auszubildende würden in „hochmodernen Laboren“ wie auch in der klassischen Werkstattumgebung ihren jeweiligen Ausbildungsberuf präsentieren.

Ganz neu dabei sind die Chemielaboranten, die Experimente rund um die Batteriezelle präsentieren. Auch die Elektroniker für Informations- und Systemtechnik zeigen in Projekten, was ihre Ausbildung ausmacht. Selbstverständlich sind auch die klassischen Metallberufe, unter anderem mit einer Schlüsselanhänger-Stempelmaschine oder dem virtuellen 3D-Schweißen neuester Generation, am Start.

Auch die Currywurst von Volkswagen ist in Salzgitter am Start

Die Werkfeuerwehr ist mit ihren Löschfahrzeugen ebenso wie der Vertrieb mit einer Auswahl aus der aktuellen Fahrzeugpalette sowie die Audi BKK mit einem „Heißen-Draht“-Gewinnspiel dabei. Auch die benachbarte MAN ist mit einem Showtruck vor Ort, der Rundfahrten auf einer Route über das Werksgelände anbietet. Zu sehen ist zudem das Azubi-Projekt Golf GTE „Meteora 2022” – ein Showcar, an dessen Entstehung 13 Azubis aus den Werken Wolfsburg, Braunschweig und Salzgitter beteiligt waren.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Salzgitter:

Nicht fehlen darf die Volkswagen Services Gastronomie mit einem Klassiker, der Currywurst. Außerdem ist sie mit einem Food-Bulli und einem Eis-Bulli präsent. Der Eintritt ist kostenlos und erfolgt über Volkswagen Tor 2, Industriestraße Nord.

Beim Tag der offenen Tür bei Volkswagen in Salzgitter präsentieren sich auch die Chemielaboranten. Foto: Volkswagen / FMN

Volkswagen in Salzgitter bietet zum Ausbildungsstart 2024 sieben Ausbildungsberufe und acht praxisintegrierte Studiengänge an. Ausbildungen werden angeboten als Chemielaborant/in, Elektroniker/in für Automatisierungstechnik, Elektroniker/in für Informations- und Systemtechnik, Fachkraft für Lagertechnik, Industriekaufmann/Frau, Industriemechaniker/in und Werkfeuerwehrmann/Frau.

Als praxisintegrierte Studiengänge werden Bauingenieurwesen, Betriebswirtschaft Schwerpunkt Controlling, Chemie, Chemieingenieurwesen, Digital Engeneering Maschinenbau, Elektro- und Informationstechnik, Ingenieurpädagogik Fachrichtung IT sowie Logistik und Informationsmanagement angeboten.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de