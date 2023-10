Neu in Salzgitter: Hier gibt‘s die Info-Broschüre für Zugezogene

Die Broschüre für Neubürger „Salzgitter zum Kennenlernen“ der Stadt Salzgitter ist in einer aktualisierten Fassung erschienen. Darüber informiert die Stadt in einer Pressemitteilung.

Sie wurde vom Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit erstellt und richtet sich vor allem an jene, die gerne ein Informationsheft in Papierform in die Hand nehmen und sich nicht nur im Internet über ihre Heimatstadt informieren wollen, heißt es darin weiter.

Auf 63 Seiten gebe es eine erste Orientierungshilfe, wo etwa welche Behörde, Beratungsstelle oder soziale Einrichtung und in der Stadt zu finden sei und wie man sie erreichen könne. Aber auch Adressen der Krankenhäuser, des Hospizes, der Bildungseinrichtungen und kulturellen Einrichtungen seien hier zusammengetragen worden.

In der Info-Broschüre für Zugezogene in Salzgitter gibt es auch Infos zu Stadtgeschichte und Kulturszene

Mit der Broschüre lässt sich Salzgitter nicht nur auf diese Weise kennenlernen, heißt es. Wer neu in der Stadt sei, erhalte hier einen ersten Überblick über die Stadtgeschichte, die Wirtschaft, Salzgitter als Stadt mit der größten derzeitigen Transformation der heimischen Industrie zur klimafreundlichen Produktion, Ausflugstipps, die Kunst- und Kulturszene oder die Sportmöglichkeiten. Darüber hinaus würden die politischen Gremien der Stadt vorgestellt, aber auch die sechs romantischen Orte, an denen sich Heiratswillige das Ja-Wort geben können. Für „Alt-Salzgitteranerinnen und -Salzgitteraner“ enthalte die Broschüre ebenfalls viel Interessantes und Neues.

Das Heft ist der Mitteilung zufolge in den Bürger-Centern im Rathaus in Lebenstedt und im Kleinen Rathaus in Salzgitter-Bad sowie bei der Touristinformation in Salzgitter-Bad kostenlos erhältlich. Neubürgerinnen und Neubürger erhalten es automatisch bei der Anmeldung, wird erklärt. Zudem sei das Heft auf der Internetseite www.salzgitter.de als PDF herunterzuladen.

red

