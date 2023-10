Beddingen Salzgitters Hafen in Beddingen wurde abgeriegelt. Warum die Feuerwehr das tat und welche Folgen das hat, lesen Sie hier.

Die Feuerwehr hat den Hafen in Beddingen abgeriegelt.

Verunreinigtes Wasser Rapsöl im Wasser: Hafen in Beddingen wurde abgeriegelt

Im hinteren Bereich des Hafenbeckens habe sich tatsächlich ein Ölfilm auf dem Wasser befunden, erklärte Dennis Mühlke, Einsatzleiter der Berusfeuerwehr, vor Ort. Durch den Stand des Windes sei nicht zu befürchten, dass das verunreinigte Wasser aus dem Hafenbecken fließe. Der Hafen sei mittels einer Druckluftsperre abgeriegelt worden, so dass dies auch so bleibe. Die Untere Wasserbehörde wurde alarmiert. Am Einsatz beteiligt waren die Wache 1 der Berufsfeuerwehr und die Ortswehr Beddingen.

Warum Salzgitters Hafen abgeriegelt wurde

Die Berufsfeuerwehr erklärte, es habe sich bei dem Öl um Rapsöl gehandelt, das vermutlich bei Verladearbeiten ins Wasser gelangt sei. Es sei eine Ölsperre eingerichtet worden. Da keine akute Gefahr bestehe, habe die Stadt als Untere Wasserbehörde entschieden, dass das Öl erst in den nächsten Tagen abgesaugt wird.

