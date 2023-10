Brand Flammen steigen aus einer Wohnung in Salzgitter

Zu einem Wohnungsbrand in der Brahmsstraße wurde die Feuerwehr am Dienstag Mittag gerufen.

Lebenstedt Im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Brahmsstraße in Salzgitter ist ein Brand ausgebrochen. Was dann geschah, lesen Sie hier.