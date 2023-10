Schreckschüsse aus Hochzeitskorso in Salzgitter

Salzgitter Aus einem fahrenden Auto in einem Hochzeitskorso in Salzgitter fallen Schreckschüsse. Die Polizei greift schnell ein und findet Beweise.

Gerade erst hatten Polizeibeamte schwer bewaffnet in Hannover einen Hochzeitskorso gestoppt und durchsucht, da kommt es in Salzgitter zu einem ähnlichen Fall. Am Montagnachmittag war eine feiernde Hochzeitsgesellschaft in Lebenstedt unterwegs, als Zeugen meldeten, aus einem der Wagen würde mit Schreckschussmunition geschossen.

Die Polizei startete sofortige Fahndungsmaßnahmen und stoppte den Wagen auf der Berliner Straße in Lebenstedt. Die Einsatzkräfte durchsuchten den Wagen und drei Insassen. Dabei fand die Polizei Kartuschenmunition für Schreckschusswaffen in dem Wagen. Eine Waffe hingegen fanden die Beamten nicht. Die Munition wurde sichergestellt. Den 24-jährigen Mitfahrer erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund eines Verstoßes nach dem Waffengesetz.

Mehr wichtige Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter „News-Update“ anmelden! Hören Sie auch in unseren tagesaktuellen Podcast „5NACH5“ rein!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de