Schlägerei mit Flasche und Messer in Salzgitter-Bad

Salzgitter-Bad Bei einer Schlägerei in einem Lokal in Salzgitter-Bad schlägt einer mit einer Flasche zu, darauf zückt der andere ein Messer. Die Polizei ermittelt.

Ein Streit zwischen zwei Männern ist in der Nacht zu Sonntag in Salzgitter-Bad mit einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung geendet. Wie die Polizei berichtet, waren ein 21-Jähriger und ein 49-Jähriger in einer Bar in Streit geraten. Zur Ursache gibt es keine Angaben. Klar ist nur: Das Ganze eskalierte dahin, dass der 49-Jährige seinen Kontrahenten mit einer Flasche am Kopf verletzte. Der 21-Jährige zückte daraufhin ein Messer und bedrohte den Älteren.

Die Polizei konnte, wie es heißt, beide Kontrahenten „feststellen“. Der 49-Jährige, berichtet die Polizei weiter, war betrunken, ein Atemalkoholtest ergab 1,3 Promille. Er musste eine Blutprobe abgeben, die Polizei leitete zudem ein Strafverfahren ein.

Betrunkener Fahrer muss Autoschlüssel und Führerschein abgeben

Ebenfalls betrunken, aber augenscheinlich friedlicher, war ein Autofahrer, den die Polizei am späten Sonntagabend kontrollierte. Der 29-Jährige wurde um 1 Uhr am Montag im Ricarda-Huch-Weg von der Polizei gestoppt. Die Beamten bemerkten, dass der Fahrer nicht nüchtern war, der Test ergab einen Wert über 1 Promille, schreibt die Polizei.

Auch er musste eine Blutprobe abgeben und durfte nicht mehr weiterfahren. Die Beamten kassierten sicherheitshalber den Autoschlüssel des Mannes ein und beschlagnahmten den Führerschein.

