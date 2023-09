Blaulicht Salzgitter: Unbekannter fährt Seniorin an und flüchtet

In Salzgitter-Lebenstedt kam es am Dienstagmittag auf der Chemnitzer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Demnach sei die Frau von einem Auto angefahren worden. Der Fahrer habe den Unfallort verlassen und wird nun gesucht.

Unfall in Salzgitter-Lebenstedt: Polizei sucht Zeugen

Die 72-Jährige sei auf ihrem Fahrrad aus der Einfahrt eines Einkaufsmarktes gekommen, als der Unfall sich ereignete. Der bislang unbekannte Fahrer übersah die Fahrradfahrerin nach Polizeiangaben, als er ihr an der Kreuzung die Vorfahrt nahm. Das Fahrrad und der Kleinbus stießen zusammen. Das Auto sei darauf weitergefahren, während die Seniorin verletzt zurückblieb.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls. Bei dem Unfallwagen soll es sich um einen Volkswagen Bulli gehandelt haben. Hinweise zum Unfall und dem Wagen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05341) 1897 0 entgegen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de