Salzgitter: Mann hebt illegal Geld ab – Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Täter hat am Wochenende vom 23. September auf den 24. September mit der Bankkarte einer 52-Jährigen in Salzgitter illegal Geld abgehoben. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Nun suchen die Ermittler mit einem Fahndungsfoto nach dem Mann.

Demnach habe die 52-Jährige in der Salzgitteraner Ludwig-Erhard-Straße ihre Geldbörse verloren. Daraufhin seien zum ersten Mal am Sonntagmorgen, gegen 5.30 Uhr, mit der Karte der Frau mehrere Hundert Euro abgehoben worden. Währenddessen wurde der Mann allerdings mit einer Überwachungskamera gefilmt. Nun such die Polizei nach Zeugen. Die Beamten nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (05341) 18970 entgegen.

Der Täter wurde beim Geld abheben gefilmt. Foto: Polizei Salzgitter

red

