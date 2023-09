Engelnstedt Der Auto-Service in Salzgitter mit der Kfz-Zulassungsstelle zieht um. Auch der Ordnungsdienst geht mit, zu ihm gehört die Bußgeldstelle.

Unter anderem die Kfz-Zulassungsstelle zieht in Salzgitter um (Symbolbild).

Behörden Umzug: Neue Adresse für Kfz-Zulassungsstelle in Salzgitter

Zwei Fachgebiete der Stadt Salzgitter ziehen um. Ab Mittwoch, 4. Oktober, sind der Auto-Service mit der Kfz-Zulassungsstelle, den Fahrerlaubnis-Angelegenheiten und dem Güterkraftverkehr sowie der Städtische Ordnungsdienst mit der Bußgeldstelle, der Unteren Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung und der Schwarzarbeitsbekämpfung im Gebäude Hans-Birnbaum-Straße 30 zu finden. Darüber informiert die Stadt in einer Pressemitteilung.

Wegen des Umzugs sind demnach beide Fachgebiete am Freitag, 29. September, sowie am Montag, 2. Oktober, für den Publikumsverkehr geschlossen. Ab Mittwoch, 4. Oktober, sind diese dann zu den regulären Öffnungszeiten in der Hans-Birnbaum-Straße für den Publikumsverkehr geöffnet, heißt es.

Auch Händler für Kfz-Kennzeichen ziehen mit der Kfz-Zulassungsstelle in Salzgitter um

Im Erdgeschoss sei dann das Fachgebiet Auto-Service zu finden. Auch die Händler für Kfz-Kennzeichen ziehen der Stadt zufolge dorthin um. Im 1. Obergeschoss nimmt das Fachgebiet Städtischer Ordnungsdienst seinen Dienstbetrieb auf, heißt es in der Mitteilung.

Dazu wird FachdienstleiterAchim Zöfelt wie folgt zitiert: „Vereinbarte Termine ab dem 4. Oktober behalten ihre Gültigkeit und finden dann an der neuen Adresse statt. Ich bitte die Bürgerinnen und Bürger, die uns in den ersten Tagen im neuen Gebäude aufsuchen, um Verständnis für mögliche Verzögerungen, die sich aus dem Umzug und der dadurch bedingten Umstellung für die Mitarbeitenden des Auto-Service und des Ordnungsdienstes ergeben. Das ist bei uns nicht anders als im privaten Bereich: Kein Umzug und keine Modernisierung ohne vorübergehenden Beeinträchtigungen, aber am Ende soll dadurch eine Verbesserung des Kundenservices und der Arbeitsbedingungen für meine Mitarbeitenden erreicht werden.“

red

