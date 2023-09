Salzgitter-Bad: Mann nach Kokain-Konsum am Steuer erwischt

Der Polizei in Salzgitter ist ein Autofahrer ins Netz gegangen, der unter Drogeneinfluss am Steuer seines Wagens unterwegs war - und das auch noch ohne Führerschein. (Symbolbild)

Eine Straftat kommt selten alllein. Dies hat sich offenbar ein Mann gedacht, den die Polizei Salzgitter-Bad in der Nacht von Samstag auf Sonntag im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Verkehr gezogen hat. Die Besatzung eines Streifenwagens kontrollierte in der Nacht gegen 2:32 Uhr einen 32-Jährigen aus Salzgitter. An diese Kontrolle wird sich der Mann ganz sicher noch eine Zeit lang erinnern. Denn sie hat für ihn Folgen.

Kontrolle in Salzgitter-Bad: Mann geht Polizei unter Drogeneinfluss ins Netz – positiver Kokain-Test

Der 32-Jährige befuhr mit seinem Ford gerade die Helenenstraße in Salzgitter, als die Beamten ihn kontrollierten. Bei der Kontrolle stellten sie zunächst fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weil die Poizisten bei dem 32-Jährigen zudem mehrere körperliche Auffälligkeiten wahrnahmen, die bei ihnen den Verdacht aufkommen ließen, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte, wurde ein Test durchgeführt.

Und dieser bestätigte den Verdacht der Beamten: Der Test schlug positiv auf Kokain an. Letztlich räumte der Mann den Koks-Konsum auch ein. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden. Die Weiterfahrt in seinem Pkw wurde ihm untersagt. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Polizei kontrolliert E-Scooter-Fahrer in Salzgitter-Bad: Betrunken und bewaffnet unterwegs

Auf der Nord-Süd-Straße fiel derweil im Rahmen einer Kontrolle in Salzgitter-Bad ein 33 Jahre alter Mann der Polizei auf. Der Mann aus Salzgitter war auf einem E-Scooter unterwerwegs, als die Beamten bei einer Kontrolle Alkoholgeruch wahrnahmen. Eine anschließend durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Alkoholwert von 0,68 Promille.

Zudem wurde bei dem Salzgitteraner ein Schlagring gefunden, den die Beamten beschlagnahmten und ihm zudem die Weiterfahrt untersagten Gegen den Mann aus Salzgitter wurde nicht nur ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sondern auch ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Weitere Blaulicht-Meldungen: Zwei Diebstähle in Salzgitter beschäftigen die Polizei

Zudem beschftigten die Polizei zwei Diebstähle: Am Samstagnachmittag wurde der Polizei Salzgitter-Bad ein Diebstahl im KGV Ringelheim gemeldet, bei dem die Täter mehrere Gartengeräte entwendeten. Die Geschädigten stellten einen Teil der entwendeten Gegenstände in einer anderen Parzelle des KGV fest. Die Gegenstände konnten zweifelsfrei zugeordnet und den Geschädigten ausgehändigt werden. Gegen einen 34-jährigen Salzgitteraner wurde ein Strafverfahren eingeleitet, so die Polizei.

Durch dsas Auftrennen eines Maschendrahtzauns gelangten unbekannte Täter im zeitraum zwischen Mittwoch, 18. September, und Samstag, 23. September, auf das Gelände eines Autohauses in der Wiesenstraße in Salzgitter und klauten dort 100 bis 150 Alufelgen im Wert von 10.000 Euro. Die Felgen wurden auf dem Firmengelände gelagert. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter-Bad unter 05341-825 0 in Verbindung zu setzen.

