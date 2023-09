Jugendliche beschädigen ein parkendes Auto in Salzgitter-Bad

Salzgitter-Bad Drei Jugendliche haben ein Auto auf einem Garagenhof in der Elbestraße in Salzgitter-Bad beschädigt. Ein Verdächtiger wurde bereits ermittelt.

Ein Zeuge hat am Mittwochmorgen gegen 9.50 Uhr die Polizei alarmiert und mitgeteilt, dass drei Jugendliche einen Pkw auf einem Garagenhof in der Elbestraße beschädigt hätten. Das berichtet die Polizei Salzgitter.

Demnach sollen die Jugendlichen das Fahrzeug durch Tritte beschädigt haben. Zudem wurde, laut Polozeibericht, eine Scheibe des Fahrzeuges zerstört. Während der Sachverhaltsaufnahme vor Ort erkannte die Polizei eine Personengruppe, die offensichtlich im Tatzusammenhang stand. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte ein minderjähriger Tatverdächtiger festgestellt und namentlich ermittelt werden. Die Ermittlung zu den beiden anderen Verursachern dauert noch an. Angaben zur Schadenshöhe könnte derzeit noch nicht gemacht werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Sachschaden an einem Pkw durch unbekannte Flüssigkeit

Ermittlungen der Polizei Salzgitter haben ergaben, dass ein unbekannter Täter zwischen Mittwoch, vergangene Woche, und Montag, in dieser Woche, ein Auto auf einem Parkplatz am Hasenspringweg in Salzgitter-Bad beschädigt hat.

Demnach hat der Täter durch das Auftragen einer noch unbekannten Flüssigkeit den Lack des Fahrzeuges beschädigt. Dabei entstand ein Schaden von mindestens 5000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer (05341) 825 0 entgegen.

