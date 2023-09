Semesterbeginn 410 neue Studierende starten an der Ostfalia in Salzgitter

Erstsemester-Begrüßung im Audimax an der Ostfalia in Salzgitter.

Salzgitter 410 Erstsemester starteten am Montag ihr Studium an der Fakultät Verkehr-Sport-Tourismus-Medien der Ostfalia in Salzgitter.