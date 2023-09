Unfall bei Gebhardshagen: Auto landet schräg im Graben

Salzgitter Die Salzgitteraner Feuerwehr hat am Freitagnachmittag eine Frau und ihren Hund aus dem Auto retten müssen.

Ein Auto landete am Freitag auf der Strecke zwischen Gebhardshagen und Lobmachtersen im Graben. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Fahrerin und deren Hund.

Auf der Strecke zwischen Gebhardshagen und Lobmachtersen ist am Freitagnachmittag ein Auto seitlich im Graben gelandet. Die Fahrerin war aus bislang ungeklärtem Grund von der Straße abgekommen, das Auto erst nach etwa 25 Metern zum Stillstand gekommen.

Wie Einsatzleiter Guntram Vollmer von der Salzgitteraner Berufsfeuerwehr berichtet, waren die Frau und ihr Hund in dem Auto eingeschlossen. Die Feuerwehrleute retteten beide Insassen „schonend und sanft“ aus dem Wagen, beugten zudem vor, dass der Wagen nicht weiter abrutschte. Die Frau sei zu jedem Zeitpunkt wach und ansprechbar gewesen, so Vollmer – sie wurde vom Rettungsdienst versorgt. Den Chihuahua nahm die Polizei vorübergehend in Obhut.

Die Straße zwischen Gebhardshagen und Lobmachtersen war für kurze Zeit gesperrt. Neben der Berufsfeuerwehr waren auch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Gebhardshagen vor Ort.

