Blaulicht Gasgeruch in Salzgitter-Bad sorgt für Feuerwehreinsatz

Wegen eines Gasgeruchs rückte am Donnerstag die Feuerwehr nach Salzgitter-Bad aus. (Symbol)

Salzgitter-Bad Am späten Donnerstagabend gingen mehrere Anrufe bei der Feuerwehr in Salzgitter ein. Die Anrufer meldeten einen Gasgeruch in Salzgitter-Bad.