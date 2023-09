Falsche Handwerker erbeuten Bargeld in Salzgitter-Lebenstedt

Salzgitter Am Mittwoch ist es in Salzgitter-Lebenstedt zu einem Fall von Trickbetrug gekommen. Eine Seniorin ist „falschen Handwerkern“ auf den Leim gegangen.

Zwei derzeit unbekannte Täter haben sich am Mittwoch gegen 11.20 Uhr unter dem Vorwand, angebliche Handwerker zu sein, den Zutritt in die Wohnung einer Seniorin in der Schubertstraße in Salzgitter-Lebenstedt verschafft. Das berichtet die Polizei Salzgitter.

Demnach hatten die Männer gegenüber der Frau geäußert, einen Wasserschaden überprüfen zu müssen. In einem unbemerkten Moment hätten sie dann Bargeld erbeutet und flüchteten. Der Schaden beläuft sich auf eine niedrige vierstellige Summe. Eine Täterbeschreibung kann derzeit nicht genannt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 1897 0 entgegen.

RED

