Nach dreitägiger Beweisaufnahme hebt das Landgericht Braunschweig den Haftbefehl gegen einen 33 Jahre alten Angeklagten auf. Man legt ihm zur Last, sich an drei jungen Frauen aus seinem Bekanntenkreis vergangen zu haben. Doch im Prozess ergeben sich aus Sicht des Gerichts Widersprüche in den Schilderungen einiger Zeugen.