47-Jähriger drischt in Salzgitter-Bad auf Autos ein

Ein 47-Jähriger hat am Dienstagabend gegen 21.40 Uhr in der Elbestraße in Salzgitter-Bad zwei Autos beschädigt. Das teilt die Polizei mit. Demnach schlug er mit einem Besen auf die geparkten Fahrzeuge ein und verursachte einen Schaden in vierstelliger Höhe. Eine Zeugin konnte den Mann beschreiben. Daraufhin konnte die Polizei ihn identifizieren.

Trickbetrüger scheitern in Salzgitter

In mindestens zwei Fällen haben Trickbetrüger am Dienstagabend versucht, Senioren um Schmuck und Geld zu bringen. Das teilt die Polizei Salzgitter mit. Demnach riefen die Kriminellen bei den potenziellen Opfern an und gaben sich als Polizisten aus. Sie forderten sie auf, die Wertgegenstände in der Wohnung zusammenzusuchen, um sie später an die falschen Polizisten zu übergeben. Dazu ist es nicht gekommen.

Die Polizei Salzgitter betont, dass sich die Polizei nie telefonisch nach Wertsachen erkundigen würde. „Bitte seien Sie immer misstrauisch“, heißt es. Wer einen solchen Anruf bekommt, soll die Polizei kontaktieren.

In Thiede brennt eine Restmülltonne

Am Dienstagabend gegen 23.20 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand im Schulring in Thiede gerufen, schreibt die Polizei. Eine Restmülltonne brannte. Es entstand ein Schaden in niedriger dreistelliger Höhe. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und bittet um Hinweise: (05341) 941730.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de