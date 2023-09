Salzgitter: Kind schlägt anderes Kind und schubst es aus dem Bus

Gebhardshagen Ein Kind ist laut Polizei am Freitag einem Jungen gegenüber gewalttätig geworden. Tatort war ein Bus in Gebhardshagen. Zeugen gesucht.

Die Polizei sucht Zeugen: Ein Kind schlug in Salzgitter ein anderes und schubste es aus dem Bus.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzungzwischen zwei Kindern ist es laut Polizei am Freitag, 8. September, gegen 13 Uhr in einem Bus in Gebhardshagen gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Zwischenfalls.

Ein Kind hat nach Angaben eines Pressesprechers der Polizei einen Zwölfjährigen geschubst und getreten. Anschließend soll es den Jungen an der Haltestelle Siedlung in der Straße Am Fuchsloch aus dem Bus gedrängt haben. Der Junge fiel laut Polizei aus dem Bus und stieß mit einem vorbeifahrenden Radfahrer zusammen. Zeugen sowie den Radfahrer bittet die Polizei Salzgitter nun, sich telefonisch unter (05341) 18970 zu melden.

