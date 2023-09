Menschen des Jahres: Wir suchen die Alltagshelden in Salzgitter

Was wäre die Stadtgesellschaft ohne sie - die oftmals „stillen Helden des Alltags“!? Menschen, die anpacken, ohne lange zu fragen. Männer und Frauen, die sich für ihre Mitmenschen einsetzen. Die pragmatisch sind, da sind und einfach auch mal machen. Genau solche Menschen möchte unsere Zeitung mit dem Ehrenamtspreis „Menschen des Jahres“ in Salzgitter ehren und auszeichnen.

Und genau da kommen Sie, liebe Leserinnen und Leser, ins Spiel. Wer sind Ihre „Helden des Alltags“ in Salzgitter? Wer hat eine solche Auszeichnung verdient? Wessen Leistungen sollten einmal auf großer Bühne gewürdigt werden? Wer wird Nachfolgerin oder Nachfolger von Jasmin Bartels, die im vergangenen Jahr gewonnen hatte.

Wer wird „Mensch des Jahres“ in Salzgitter? Leserinnen und Leser können Kandidaten-Vorschläge einreichen

Kerstin Loehr, Chefredakteurin der Braunschweiger Zeitung, sagt: „Bürgerschaftliches Engagement für die Stadt Salzgitter ist seit jeher wichtig und förderungswürdig. In unruhigen Zeiten wie diesen aber ist es aus der Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Es ist die Achtsamkeit dieser Menschen, die sie von stillen Beobachtern zu Handelnden werden lässt. Manchmal ist es nur ein aufmunterndes Wort, oft aber ist es ganz konkrete Hilfe, die anderen zugute kommt. Der Salzgitter Zeitung ist es ein großes Anliegen, die guten Beispiele dieses ehrenamtlichen Engagements aufzuspüren und ans Licht zu holen und diese Menschen für ihre Taten zu ehren und auszuzeichnen - auf dass möglichst viele sich diesem Vorbild anschließen mögen!“

Partner unserer Aktion ist in diesem Jahr erneut die TAG Wohnen. Im vergangenen Jahr hatte Henrik Kreime, Standortleiter der TAG Wohnen in Salzgitter, die Laudatio für den zweiten Platz, die Feuerwehr-Familie Söhler, gehalten. Und betont, wie wichtig das Ehrenamt nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für sein Unternehmen ist.

„Wir als Wohnungsunternehmen haben in dieser Stadt über 8800 Wohnungen in über 1700 Häusern. Die Feuerwehr ist dabei ein wichtiger und verlässlicher Partner“, sagt er. Zusammenhalt, für das füreinander Einstehen und soziale Kompetenz seien in der heutigen Gesellschaft besonders wichtige Tugenden, die es lohne zu fördern. Nicht nur, aber eben auch in Salzgitter. Unter anderem eben auch mit einem solchen Ehrenamtspreis.

Wahl der „Menschen des Jahres“ in Salzgitter: Frist für Vorschläge endet am 17. September

Nun aber auch zurück zu Ihnen, liebe Leserinnen und Leser: Wenn Sie Menschen kennen, die den Ehrenamts-Preis unserer Zeitung verdient haben, können Sie uns Ihre Vorschläge für die Menschen des Jahres 2023 in Salzgitter bis zum Sonntag, 17. September, einreichen.

Wer hat sich besonders um die Stadt Salzgitter und ihre Menschen verdient gemacht? Das können Salzgitteranerinnen und Salzgitteraner sein, die sich ehrenamtlich in einem Verein einbringen. Gesucht werden aber auch Frauen und Männer, Mädchen und Jungen, die sich außerhalb von Organisationsstrukturen zum Wohle anderer Menschen eingesetzt haben. Das könnte auch ein Nachbar sein, der schnell und unbürokratisch hilft. Als Leserinnen und Leser können sie auch andere oder sich selbst vorschlagen.

Wir freuen uns auf Ihre Ideen. Eine Jury wird die fünf Kandidatinnen und Kandidaten ermitteln. Unsere Redaktion wird sie auf unserem Online-Portal und in der Print-Ausgabe vorstellen.

Die „Menschen des Jahres“ in Salzgitter werden von unseren Leserinnen und Lesern online gewählt

Dann haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Wahl: Die Preisträger bestimmen Sie mittels Online-Abstimmung, die Sie am vom 14. bis 21. Oktober auf unserem Nachrichtenportal finden. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge.

Schicken Sie uns gern Namen, den Wohnort und eine kurze Erklärung, warum diese Menschen ihrer Meinung nach „Menschen des Jahres“ in Salzgitter sind. Sie können entweder einen Text einreichen oder auch ein kurzes Video aufnehmen und uns zusenden: redaktion.salzgitter@funkemedien.de

Auf einen Blick So sieht die Zeitleiste für die Menschen des Jahres 2023 in Salzgitter aus:



Vorschläge an die Redaktion können noch bis Sonntag, 17. September, eingereicht werden: redaktion.salzgitter@funkemedien.de



Eine Jury sucht fünf Kandidatinnen und Kandidaten aus, die auf unserem Nachrichtenportal und in der Printausgabe vorgestellt werden. Bei der Online-Abstimmung haben unsere Leserinnen und Leser vom 14. bis 21. Oktober das Wort. Sie wählen die Menschen des Jahres 2023 für Salzgitter. Die Veranstaltung „Menschen des Jahres“ findet dann am Mittwoch, 8. November, im Café del Lago in Lebenstedt statt.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de