Salzgitter Die Barumer Wiesn, Disney in Concert und Kabarettistin Lioba Albus zu Gast – das sind nur einige der Events am Wochenende in Salzgitter.

Unsere Top-Tipps Das ist am Wochenende los in Salzgitter

Das Volksfest Barumer Wiesn

Da ist sie wieder – die Zeit der Oktoberfeste. Auch in unserer Region wird das beliebte bayerische Volksfest gefeiert: während der Barumer Wiesn. Am Samstag, dem 16. September, laden die Veranstalter zur zünftigen Wiesn-Gaudi ein, mit sechs Stunden Live-Musik, Wiesn-Bier und leckeren Schmankerl im laut Veranstaltern „schönsten Oktoberfestzelt der Region“. Die Band Alpenbanditen wird auch wieder live spielen. Über 850 Plätze fasst das beheizte Festzelt.

Einlass am Samstag ist ab 16 Uhr. Die Barumer Wiesn findet man auf dem Gelände des TV Gut-Heil Barum in der Werkstraße 95 in Salzgitter. Tickets gibt’s hier: https://barumer-wiesn.de/

Das Konzert „Disney in Concert“

Die Braunschweiger Mezzosopranistin Antje Siefert und der Propsteikantor Matthias Wengler am Klavier präsentieren am Sonntag, dem 17. September, in der Kulturscheune in Lebenstedt ihr Konzertprogramm „Disney in Concert“.

An diesem musikalischen Nachmittag erklingen ab 15 Uhr zahlreiche Songs aus beliebten Disney-Zeichentrickfilmen, darunter unter anderem „Der König der Löwen“, „Das Dschungelbuch“, „Mary Poppins“, „Arielle, die Meerjungfrau“, „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ und „Die Schöne und das Biest“.

Alle Hauptfiguren der Disney-Filme haben nicht nur eine Geschichte, sondern auch mindestens ein Lied, das sich einprägt. „Wir sind begeistert und erstaunt zugleich, wie unterschiedlich und mitreißend die Songs in den einzelnen Filmen sind“, sagt Antje Siefert.

Egal, ob Eltern, Großeltern oder Kinder: Bei diesem Querschnitt durch die Filmgeschichte werden viele Erinnerungen an die eigene Kindheit geweckt, denn Disney-Fans gibt es in allen Altersgruppen. Die Tickets kosten zwischen fünf bis acht Euro und man bekommt sie bei der Buchhandlung Lesezeichen in Salzgitter-Bad, der Buchhandlung im Ärztehaus in Lebenstedt sowie online.

Die Band „Carolin No“ mit ihrer „ON & ON“-Tour

Am Samstag, dem 16. September, tritt ab 20 Uhr die Band „Carolin No“ in der Kniestedter Kirche in Salzgitter-Bad auf. Die Songs der beiden beinhalten Licht und Schatten, offene Wünsche und stille Zweifel. Seit 20 Jahren treten Carolin und Andreas Obieglo gemeinsam auf.

Eine Band, die traditionelle deutsche Lieder und Mundart mit warmer Akustik und handgemachter Elektronik verbindet. Foto: Daggi Binder / Funke Medien Niedersachsen

Sie präsentieren eine musikalische Mischung, die man so im deutschsprachigen Raum ähnlich bei „Element of Crime“ oder „AnnenMayKantereit“ findet. Die Band verbindet traditionelle deutsche Lieder und Mundart mit warmer Akustik und handgemachter Elektronik.

Tickets gibt es ab 21 Euro zu kaufen unter https://salzgitter.reservix.de/events

Comedy mit Mia Mittelkötter

Am Sonntag, dem 17. September, präsentiert die deutsche Schauspielerin und Kabarettistin Lioba Albus ihr Programm „Hitzewallungen“ im Pferdestall in der Wasserburg in der Sternbergstraße 7 in Gebhardshagen. Los geht es um 18.30 Uhr.

Worum es geht

Mia Mittelkötter gibt Urlaubstipps für Zurückgebliebene. „Erderwärmung, Klimakatastrophe, Geldbeutelschwund, Mallorcaphobie. Alles Gründe, um die schönste Zeit im Jahr auf Balkonien zu verbringen. Eine langweilige Idee? Moment, keine Panik! Wenn Freizeitberaterin Mia Mittelkötter sich der Sache annimmt, dann sind Kurzweil und Spaß vorprogrammiert. Mit einem Koffer voller Ideen reist Mia durch die Lande und nimmt sich der urlaubsgeschädigten Menschheit an. Ob es um Tipps gegen Hitzestau in der Stützstrumpfhose geht oder um Männerwettgrillen im Sauerland, immer ist Mia den neuesten Trends beinhart auf der Spur.“ So lautet die Ankündigung auf der Webseite von Lioba Albus.

Karten gibt es zu kaufen unter 05341 32418 oder 0171 8294486 sowie per E-Mail unter wopie-veranstaltungen@t-online.de

„Atem-Klang der Seele“ – Ein Konzert mit Clemens Bittlinger

Am Freitag, dem 15. September findet ab 19 Uhr in der Pauluskirche in der Neißestraße 33 in Lebenstedt ein Konzert mit Clemens Bittlinger, einem evangelischen Pfarrer und Liedermacher vieler neuer geistlicher Lieder, statt. Der Titel „Atem-Klang der Seele“ soll die Gemeinsamkeit von Orgel, Saxofon und Stimme beschreiben. Sie erzeugen durch Luft, durch den Atem einen Klang und hauchen so dem jeweiligen Instrument seine Seele ein. Dass Clemens Bittlinger dabei unterstützend noch zur Gitarre greift, lasse das Konzert zu einem spannenden Dialog zwischen Liedermacher und moderner Kirchenmusik werden.

Gepaart mit ganz neuen, eigens für dieses Konzept komponierten Liedern, werden an diesem Abend einige Texte und Melodien von Clemens Bittlinger in einer besonderen Besetzung ganz neu zu Gehör gebracht. Humorvoll soll es dabei zugehen und mit dem Publikum soll auch gemeinsam gesungen werden.

Mit dabei:

David Plüss an der Orgel, Matthias Doersam am Saxofon und David Kanert an den Percussion-Instrumenten.

Karten gibt es unter 05341 61140 oder apostel.sz.buero@lk-bs.de

Eine Lesung mit Simone Veenstra – „Das Müllmonster“

Autorin Simone Veenstra kommt am Freitag, dem 15. September, um 16 Uhr in die Stadtbibliothek nach Lebenstedt und bringt ihr Buch „Das Müllmonster“ mit. Diese Veranstaltung findet im Rahmen des Kinder-Themenmonats „Natur und Umwelt“ der Stadtbibliothek Salzgitter statt.

Worum es geht

„Amaia traut ihren Augen kaum, als ihr im Keller ein kleines Monster begegnet. Zum Glück ist das Mürps, das sich von Müll ernährt, total harmlos. Aber es braucht Amaias Hilfe, und zwar beim großen Monster-Rülps-Wettbewerb. Denn je nach Müllart rülpst es anders.“ So steht es in der Ankündigung zu der Lesung.

Die jungen Zuhörenden sollen bei dieser Lesung auf witzige Art einiges über das Thema „Müll“ und Umwelt erfahren. Eine Voranmeldung ist erforderlich unter 05341 839 3434 oder per E-Mail an stadtbibliothek@stadt.salzgitter.de

Der Eintritt kostet fünf Euro. Die Karten gibt es in der Stadtbibliothek in Lebenstedt und in Salzgitter-Bad.

Die Führung „KZ-Häftlinge in der Rüstungsproduktion“

Am Freitag, dem 15. September, findet von 15 bis 17 Uhr auf dem Gelände des ehemaligen KZ Drütte eine Führung statt. Auf etwa 1000 Quadratmetern wird über die Geschichte des KZ Drütte sowie der weiteren drei KZ-Außenlager im Salzgittergebiet informiert. Erstmals sollen Exponate aus dem Archiv und Video-Interviews mit Überlebenden gezeigt werden.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmelden kann man sich bis Donnerstag unter 05341 44581 oder per E-Mail unter info@gedenkstaette-salzgitter.de Treffpunkt ist der Seminarraum in der Gedenkstätte. Der Eingang befindet sich bei der Salzgitter AG (Tor 1) in der Eisenhüttenstraße in Watenstedt.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de