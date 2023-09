Salzgitter-Bad Der Labrador-Rüde hat es schwer, Herzen für sich zu gewinnen. Liegt es an seiner Fellfarbe?

Tier der Woche Shadow möchte endlich in Salzgitter nach Hause kommen

Statistisch lässt sich belegen, dass schwarze Tierheimhunde eine deutlich geringere Chance auf ein neues Zuhause haben, als anders farbige. Die Statistik lügt offenbar nicht, denn Rüde Shadow, der seit Juli 2021 seinen Alltag im Tierheim Salzgitter verbringt, hat es schwer, die Herzen der Besucher für sich zu gewinnen. Der inzwischen 10-jährige Labrador-Mischling ist das „Tier der Woche“.

Mit seinen 35 Kilogramm Lebendgewicht ist Labrador-Mischling Shadow ein XXL-Vertreter seiner Art. Er bringt bedingt durch sein Gewicht eine gehörige Portion Kraft mit, die seine künftigen Hundeeltern händeln müssen. Der Aberglaube, dass schwarze Tiere Unglück bringen, hält sich bis heute. Dabei sollte man Shadow kennenlernen um festzustellen, dass er ein echter Schatz ist.

Der 35-Kilo-Rüde zeigt an, wenn er schmusen möchte

Er zeigt seinen Menschen gegenüber deutlich an, dass er schmusen möchte und Zuneigung benötigt. Zu oft wurde er in der Vergangenheit von Menschen im Stich gelassen und ausgesetzt. Vielleicht liegt es daran, dass er ein besonderes Interesse daran hat, Liebe zu erfahren. Während sein dunkles Fell gestreichelt wird, liegt er zu gerne in seinem Hundekörbchen. Er genießt es einfach, wenn ihm vertraute Menschen nah sind und ihm Sicherheit geben.

Shadow ist ein freundlicher Hund, der jedoch eine sichere und bestimmte Führung benötigt. Bei unsicherem Verhalten ihm gegenüber spiegelt er dieses zurück. Er ist mit Artgenossen nach Sympathie verträglich, wobei ihm der Kontakt zu Hündinnen leichter fällt - Shadow ist also ein echter Frauenversteher!

Auch interessant: Dackelrüde Rudi betüddelt ausgesetzte Katzenbabys

Beim Gassigehen zeigt er sich gerne mal temperametvoller, was jedoch mit klarer Führung kein Problem darstellt, dann ist Beifußgehen auch kein Problem. Man muss einfach nur vorrauschauend mit ihm sein, dann sind auch Hundebegegnungen gut händelbar. Ein wichtiger Punkt ist sein Jagdtrieb, der sehr stark ausgeprägt ist. Deshalb sollte Shadow auf jeden Fall an einer Leine geführt werden.

Aufgrund seiner Größe und seines Gewichts wird für Shadow ein ebenerdiges Zuhause gesucht, um seine Gelenke zu schonen und somit für das Seniorenalter vorbereitet zu sein. Ein Haus mit Garten, um ausgiebig mit Bällen zu spielen, wäre ein Traum. Seine Halter sollten Hundeerfahrung mitbringen. Ein Besuch der Hundeschule ist empfehlenswert. Wegen seines ausgeprägten Jagdtriebes sollten keine Katzen oder andere Kleintiere im Haushalt leben.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de