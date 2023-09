Autofahrer drängt Motorrad in Salzgitter ab und flüchtet

Salzgitter Nach einer Unfallflucht in Lebenstedt, bei der ein Motorradfahrer stürzte, sucht die Polizei Zeugen. In Hallendorf machten sich Diebe an Autos zu schaffen.

Nach einer Unfallflucht in Salzgitter-Lebenstedt, bei der ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Wie die Beamten mitteilen, ereignete sich der Unfall am Samstag gegen 20 Uhr auf der Willy-Brand-Straße in Höhe des Bundesamtes für Strahlenschutz. Dabei fuhr ein blauer Audi A3 auf der linken Spur stadteinwärts, neben ihm ein Motorradfahrer.

Als der Audi die Spur wechselt, übersieht er das Motorrad offenbar. Der Fahrer muss ausweichen, fährt über einen Bordstein, stürzt dabei und verletzt sich leicht. Der Audi fährt weiter, nun ermittelt die Polizei. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich unter Telefon 05341-18970 bei der Polizei in Salzgitter zu melden.

Diebstähle und Vandalismus in Hallendorf

Unschön war der Samstagmorgen für einige Autobesitzer in Hallendorf. Laut Polizei hatten sich in der Nacht zu Samstag, etwa zwischen Freitag, 20 Uhr und Samstag, 8 Uhr, Unbekannte an Autos zu schaffen gemacht, die in den Straßen Brunnenriede, Westernstraße und Ilschenberg abgestellt waren. Resultat: Sachbeschädigungen an und Diebstähle aus den Fahrzeugen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Thiede zu melden. Telefon 05341-941730.

