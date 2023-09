Messerangriff in Salzgitter-Thiede: Mann wird im Gesicht verletzt

Nachdem es am Freitagabend einen Pfefferspray- und Messer-Angriff in Salzgitter-Lebenstedt gegeben hat, ist es in Salzgitter zu einem weiteren Messerangriff gekommen. Diesmal in der Nacht zum Samstag im Orsteil Thiede. Dabei wurde ein 20-jähriger durch Messerstiche im Gesicht verletzt.

Angriff mit Messer in Salzgitter-Thiede: Zwei Täter attackieren 20-Jährigen und flüchten

Wie die Polizei Salzgitter in einer Pressemitteilung bekanntgab, kam es zu dem weiteren Messerangriff gegen 2 Uhr in der Nacht zum Samstag. Dabei sollen zwei bisher unbekannte Täter ihr 20-jähriges Opfer auf der Danziger Straße in Salzgitter-Thiede mit einem Messer im Gesicht verletzt haben. Anschließend flüchteten die beiden mutmaßlichen Täter.

Die Hintergründe der Tat sind bisher laut Polizei unbekannt. Das 20-jährige Opfer wurde zur weiteren Versorgung in ein nahgelegenes Klinikum gebracht. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten sich, mit der Polizei Salzgitter unter der 05341-18970 in Verbindung zu setzen.

Phil-Kevin Lux-Hillebrecht

