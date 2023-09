Pfefferspray- und Messer-Angriff in Salzgitter-Lebenstedt

Salzgitter Ein Streit zwischen drei Männern in Salzgitter eskalierte am Freitagabend. Einer der Beteiligten wurde durch Messerstiche am Oberkörper schwer verletzt.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern wurde am Freitagabend in Lebenstedt einer der Beteiligten schwer verletzt. Auch Pfefferspray kam zum Einsatz.

In den frühen Abendstunden des gestrigen Freitags kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen drei männlichen Personen auf der Berliner Straße in Salzgitter-Lebenstedt. Dabei wurde ein 38-Jähriger mit einem Messer erheblich verletzt. Wir haben bei der Polizei in Salzgitter nachgefragt, was genau passiert ist.

Gegen circa 18.40 Uhr wurden Rettungskräfte zu einem Einsatz auf die Berliner Straße gerufen. Einer der drei Kontrahenten, ein 38-jähriger Mann, setzte dabei Pfefferspray ein. Einer der anderen beiden Kontrahenten, ein ebenfalls 38-jähriger Mann, griff in der Folge diesen mit einem Messer an, und verletzte ihn im Bereich des Oberkörpers erheblich, sodass dieser mittels Rettungswagen in ein Klinikum verbracht wurde. Laut Polizei bestehe aber keine Lebensgefahr. Ebenfalls am späten Abend sicherte die Polizei Spuren am Tatort, was auch in den sozialen Medien für Aufsehen sorgte. Von einer festgenommenen Person, die auf dem Boden saß, wird gesprochen, aber auch vor Ort war das Interesse für den Einsatz am späten Abend groß.

Die Polizei sicherte am Abend Spuren am Tatort. In den sozialen Medien sorgte der Einsatz für Aufsehen. Foto: Phil-Kevin Lux-Hillebrecht / FMN

Der genaue Hintergrund, warum es zu einer Auseinandersetzung zwischen den drei Männern kam, ist bisher noch nicht bekannt und werde durch die Polizei ermittelt. Es werde jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter zu melden unter der 05341-18970.

Gefährliche Körperverletzung auch in Thiede

Später in der Nacht zu Samstag kam es auch in der Danziger Straße in Thiede zu einer Auseinandersetzung mit Messer. Laut Polizei griffen zwei Unbekannte gegen 2 Uhr einen 20-Jährigen an, der mit einem Messer im Gesichtsbereich verletzt wurde. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter, unter der Telefonnummer 05341-18970, zu melden.

Mehr wichtige Nachrichten aus Salzgitter lesen:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: Hier kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de