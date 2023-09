Zwei Verletzte nach Wohnungsbrand: Frau auf Intensivstation

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus kam es am frühen Donnerstagnachmittag in der Straße „Sandbrink“ in Salzgitter-Bad. Verletzt wurden nach Angaben der Feuerwehr zwei Personen, davon eine erheblich. Gegen kurz nach 15 Uhr wurden Rettungskräfte zu einem gemeldeten Küchenbrand nach Salzgitter-Bad alarmiert. Wie Heiko Volling, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Salzgitter in einem Gespräch vor Ort erklärte, bestätigte sich das Lagebild bereits beim Eintreffen. Eine Nachbarin, die sich zu diesem Zeitpunkt noch in ihrer Wohnung befand, und auch den Notruf absetzte, musste durch Rettungskräfte aus ihrer Wohnung geholt werden. Das war zu diesem Zeitpunkt bereits zu stark verraucht. Sie kam zur weiteren Kontrolle in ein Klinikum.

Wie sich laut ersten Aussagen ergab, wollte die Bewohnerin des Mehrfamilienhauses in ihrer Wohnung im vierten Obergeschoss, Essen zubereiten, verließ dabei aber aus bisher noch nicht geklärten Ursachen ihre Wohnung. Als sie wiederkam, war ihre Küche bereits in Flammen aufgegangen. Die Bewohnerin versuchte auch noch selbst dem Feuer Herr zu werden, gab aber auf, als es zu groß wurde. Laut Volling konnte sie das Haus aus eigener Kraft verlassen, musst aber ins Krankenhaus gebracht werden. Aktuell liege sie mit einer Rauchgasvergiftung auf der Intensivstation. Über ihren weiteren Zustand ist nichts bekannt.

Salzgitter: Brandursache unbekannt

Nach der eigentlichen Brandbekämpfung seien noch umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt worden. Inwieweit die Wohnung noch bewohnbar ist, lässt sich laut Feuerwehr aktuell noch nicht sagen. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache laufen derweil an. Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Salzgitter-Bad. Der Einsatz konnte nach zirka zwei Stunden beendet werden. Auch die restlichen Bewohner, die sich größtenteils während des Brandes nicht im Haus befanden, können in ihre Wohnung zurückkehren.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de