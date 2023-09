Lebenstedt Der Ortsrat Nord hat sich mit dem hohen Ausländeranteil an Grundschulen in Lebenstedt befasst. Er fordert personelle Unterstützung.

Ortsrat Nord Salzgitters Grundschulen in Not – Ministerin soll kommen

Der Ortsrat Nord hat sich stark gemacht für die personelle und finanzielle Förderung der Grundschulen in Salzgitter, die einen hohen Anteil von Kindern zu unterrichten haben, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Die Politiker haben dem Rat daher am Mittwoch einmütig vorgeschlagen, den Ausbau zu Ganztagsschulen zügig voranzutreiben, zusätzliche Stellen etwa für Schulsozialarbeiter zu schaffen und auch das Land um Unterstützung zu bitten.

So schätzt die Stadt die Situation ein

Die Verwaltung schätzt die Lage ähnlich ein wie der Ortsrat. In der Antwort auf eine AfD-Anfrage zu einem möglichen Leistungsabfall in den Grundschulen Salzgitters erklärte die Stadt, die Lage an den Grundschulen in Salzgitter, insbesondere in Lebenstedt, Thiede und am Ziesberg in Salzgitter-Bad sei seit vielen Jahren anspruchsvoll. Durch die Zusammensetzung der Schülerschaft stünden die Lehrer „vor großen Herausforderungen“. Grund seien vor allem Sprachprobleme. Dies sei dem Land bekannt und es stehe daher mit der Stadt „in stetigem Austausch“, um die Unterrichtsversorgung und die personelle Ausstattung den Anforderungen der Schulen anzupassen. Die Stadt unterstützt sie nach eigenen Angaben durch städtische Schulsozialarbeiter und fördere die Qualität der Nachmittagsangebote. Doch das genügt den Politikern offenbar bei weitem nicht.

Das beantragte die CDU

So schlug die CDU-Ortsraktion zunächst in einem eigenen Antrag vor, dass sich die Kommune beim Land dafür einsetzt, dass die fünf Grundschulen Fredenberg, Am See, Ostertal, Nord und Kranichdamm besser finanziell und personell ausgestattet werden, weil sie „einen extrem hohen Ausländeranteil“ haben. Zudem wollten die Christdemokraten wissen, ob die Kommune bereits beim Land um mehr Lehrer nachgefragt habe. Dies sei dringend nötig. Dabei verwies die Fraktion auf Schleswig-Holstein. Dort werde jede Brennpunktschule vom Land mit 400.000 Euro pro Schule und Jahr gefördert. Zudem schlug die Fraktion vor, auch Pensionäre einzusetzen, denen auf dem Weg flexiblere Arbeitszeitmodelle angeboten werden könnten.

So reagierten die übrigen Fraktionen

Am Mittwoch unterstützte die CDU einen Änderungsantrag von SPD, FDP, Linken, Freie Wählern und Bündnisgrünen, der bei Stimmenthaltung der AfD einmütig akzeptiert wurde. Er sieht vor, dass der Ausbau etwa der örtlichen Grundschulen zu Ganztagsschulen zügig voranzutreiben ist. Zudem soll Niedersachsens Kultusministerin Julia Hamburg (Grüne) zu einem Besuch von Salzgitters Grundschulen bewegt werden.

Wartehäuschen werden aufgestellt

Die Stadt hat dem Ortsrat Nord Zusagen hinsichtlich kleinerer Bauvorhaben gemacht, die die Politiker vor der Sommerpause beschäftigt haben. So ging es zum einen um die Forderung der SPD, an der Ludwig-Erhard-Straße an den Bushaltestellen „Kranichdamm“ und „Ludwig-Erhard-Straße“ stadteinwärts Wartehäuschen zu errichten. Die zuständige Firma hat die nötigen Wartehallen auf Lager und beabsichtige zeitnah, die erforderlichen Bauanträge zu stellen, sodass mit einer baldigen Errichtung der Wartehäuschen gerechnet werden könne, teilte die Verwaltung mit.

Bänke werden aufgestellt

Zum anderen ging es um den Ortsratsbeschluss, an einem Feldweg an der Peiner Straße, der am Gelände der Kleingärten entlang zur Ludwig-Erhard-Straße führt, zunächst probeweise zwei Bänke aufzustellen. Auf ebenfalls geforderte Papierkörbe sowie Hundekotbeutelspender müsse jedoch verzichtet werden, teilte die Stadt mit, da es dort nicht möglich sei, letztere zu entleeren und neu zu befüllen. Dies sorgte im Ortsrat für Irritationen und Unverständnis.

