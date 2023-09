Bundesweiter Warntag Am Donnerstag heulen die Sirenen auch in Salzgitter

Es kann laut werden: Am Donnerstag, 14. September, findet auch in Salzgitter wieder der bundesweite Warntag statt, an dem probeweise unterschiedliche Warnmittel getestet werden, teilt die Stadt mit. Die Alarmierung ist für 11 Uhr geplant, die Entwarnung für 11.45 Uhr. Die probeweise Warnung erfolgt über die Warn-Apps, Cell-Broadcast, Rundfunkanstalten, Nachrichtenagenturen und mittels des städtischen Sirenennetzes. Zusätzlich wird eine Warnmeldung auch auf der Startseite der städtischen Internetseite auf www.salzgitter.de zu sehen sein.

Zum diesjährigen Warntag erläutert laut Mitteilung Feuerwehrdezernent Eric Neiseke: „Nach dem durchweg für Salzgitter erfolgreich verlaufenen Warntag im vergangenen Jahr haben wir unser Sirenennetz mittlerweile weiter ausgebaut. Deswegen bin ich positiv gestimmt, dass auch in diesem Jahr die Warnung und Entwarnung unserer Bürgerinnen und Bürger reibungslos verlaufen wird. 54 stationäre Sirenen sowie zwei mobile Sirenen auf Fahrzeugen des Katastrophenschutzes werden am Warntag aktiviert und testweise die Bevölkerung alarmieren. Bis Ende 2024 sollten weitere acht stationäre Sirenen in Betrieb sein, was dann dazu führt, dass in jedem Stadtteil ein solches Signal deutlich hörbar ist.“

