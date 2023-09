Diese Ärzte und Apotheken haben an diesem Wochenende in Salzgitter geöffnet. (Symbolbild)

Notdienst Notdienst in Salzgitter: Ärzte und Apotheken am Wochenende

Verletzungen, Krankheiten oder Unwohlsein richten sich nicht nach den Öffnungszeiten der Ärzte oder Apotheken. Manchmal braucht man Medikamente auch sonntags. Und wieso werden Kinder eigentlich immer am Wochenende krank?

Welche Ärzte haben an diesem Wochenende in Salzgitter Bereitschaftsdienst? Welche Apotheke verkauft die nötigen Schmerzmittel? Diese Übersicht gibt Aufschluss darüber, welche Notdienste es an diesem Wochenende, 8. bis 10. September, in Salzgitter gibt.

Diese Ärzte und Apotheken haben am Wochenende Notdienst in Salzgitter

Freitag, 8. September

Ärzte

Allgemeiner Bereitschaftsdienst: So - Mo, 9 - 7 Uhr, 116117.

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst: So, 10 - 16 Uhr, 116117.

Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst: So, 10 - 20 Uhr, 116117.

Apotheken

Alte Apotheke: Salzgitter, Thiede, Frankfurter Str. 56, Fr, 8 - 21 Uhr, (05341) 26217.

Apotheke am Fredenberg: Salzgitter, Lebenstedt, Gaußstr. 26, Fr - Sa, 8.30 - 8.30 Uhr, (05341) 852222.

Hütten-Apotheke: Salzgitter, Hallendorf, Ilschenberg 1, Do - Fr, 8.30 - 8.30 Uhr, (05341) 43545.

Punkt-Apotheke: Salzgitter, Salzgitter-Bad, Schützenplatz 5 A, Do - Fr, 8.30 - 8.30 Uhr, (05341) 81860.

Samstag, 9. September

Ärzte

Allgemeiner Bereitschaftsdienst: So - Mo, 9 - 7 Uhr, 116117.

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst: So, 10 - 16 Uhr, 116117.

Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst: So, 10 - 20 Uhr, 116117.

Zahnärzte

Praxis Heidemann: Helenenstr. 68, Sa, 11 - 12 Uhr, (05341) 35708.

Praxis Nordt: Gipsbruch 4, Sa, 11 - 12 Uhr, (05341) 26175.

Apotheken

Apotheke am Fredenberg: Salzgitter, Lebenstedt, Gaußstr. 26, Fr - Sa, 8.30 - 8.30 Uhr, (05341) 852222.

Rats-Apotheke: Salzgitter, Lebenstedt, Chemnitzer Str. 10, Sa - So, 8.30 - 8.30 Uhr, (05341) 43649.

Sonntag, 10. September

Ärzte

Allgemeiner Bereitschaftsdienst: So - Mo, 9 - 7 Uhr, 116117.

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst: So, 10 - 16 Uhr, 116117.

Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst: So, 10 - 20 Uhr, 116117.

Zahnärzte

Praxis Heidemann: Helenenstr. 68, So, 11 - 12 Uhr, (05341) 35708.

Praxis Nordt: Gipsbruch 4, So, 11 - 12 Uhr, (05341) 26175.

Apotheken

Apotheke am Eikel: Salzgitter, Salzgitter-Bad, Helenenstr. 68 / 70, So - Mo, 8.30 - 8.30 Uhr, (05341) 35761.

Land-Apotheke: Salzgitter, Barum, Harzstr. 35, So - Mo, 8.30 - 8.30 Uhr, (05341) 24872.

Rats-Apotheke: Salzgitter, Lebenstedt, Chemnitzer Str. 10, Sa - So, 8.30 - 8.30 Uhr, (05341) 43649.

Notrufnummern für Salzgitter

Abwasserentsorgung Störungsdienst: (05341) 867510

Beratungs- und Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt: (0160) 92117110

Polizei-Notruf: 110

Feuerwehr, Notfallrettung und Notarzt: 112

Frauenhaus: (05341) 13033

Giftnotruf Göttingen: (0551) 19240

Kinder- und Jugendtelefon –Nummer gegen Kummer: 116111

WEVG Entstörungsdienst – Gas, Strom, Wasser, Wärme: (05341) 841414

Telefonseelsorge: (0800) 1110111

