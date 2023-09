Wo Salzgitters Angler die dicksten Fische fangen

Der Angelsportverein Flachstöckheim 1973, mit rund 70 Mitgliedern Pächter des Kiessees Heere sowie des Großen und Kleinen Teichs in Flachstöckheim, feiert runden Geburtstag. Mit einem großen Sommerfest begeht die Organisation am Freitag ab 14 Uhr an ihrer Angelhütte an der Alten Landstraße 53 ihr 50-jähriges Bestehen. Es ist verbunden mit Erinnerungen an einen eher ruhigen Sport inmitten idyllischer Natur, der mit Entspannung, großem Zusammenhalt, aber auch hohen Herausforderungen.

Warum der Glockenteich zur Niederlage wurde

Eine davon ist verbunden mit dem Kleinen Teich, auch Glockenteich genannt, einem Idyll, das das Ortsbild prägt. Ihm droht das Aus, weil das Gewässer in wärmerer Jahreszeit zunehmend Wasser verliert und verschlammt. Daher kann der Verein seit 2020 nicht mehr dort fischen, zudem verliert ein beliebter Rastplatz für Spaziergänger seinen Charme. Der Teich, in dem sonst Karpfen und Zuchtfische gedeihen, verödet zunehmend. „Wir müssen ihn wohl aufgeben“, bedauert Vereinschef Ralf Bosse. Als 2022 Fischreiher im See landeten, konnten sie bereits mühelos Fische fangen, ohne sich das Gefieder zu benetzen, erinnert sich Bosse. Regne es, fließe das Wasser in den Kanal und die nahe Fuhse ab, nicht aber ins Gewässer. Schon drei Mal sei der Glockenteich fast vertrocknet. Wo das sonst etwa 47 Meter breite Gewässer rund einen Meter tief gewesen sei, hätte das Wasser sommers gerade mal 30 Zentimeter hoch gestanden.

„Der Wasserspiegel sinkt ab Mai rapide“, sagt Angler Bosse. Der Ortsrat Südost will mit Nachdruck um das Gewässer kämpfen und hat unter anderem darauf hingewiesen, dass der Teich für Flachstöckheim bedeutsam sei etwa als mögliches Laichbiotop für Amphibien wie Erdkröte, Grasfrosch, Molche. Zudem ist der Glockenteich auch für die Vereinsgeschichte von eminenter Bedeutung: „Hier“, berichtet Bosse, „hat sich die Gemeinschaft vor 50 Jahren gegründet.“

Welche Fische in Anglers Gewässern leben

Zander, Aale, Hechte, Karpfen und Schleie sind vor allem im Großen Teich und im Kiessee in Heere zu fangen, sagt Gewässerwart Luca Hesse (23), der regelmäßg - je nach Wetter und Jahreszeit - den Besatz aufzufrischen hat. Die 40 aktiven Angler des Vereins haben schon manchen Erfolg zu verzeichnen: Einen 13,5 Kilogramm schweren Hecht oder einen 56 Zentimeter langen Barsch haben sie schon aus ihren Gewässern gefischt, sagt Vize-Vorsitzender Benny Kraemer (27). Manche hätten sich derart auf Fischarten spezialisiert, dass ihnen daraus bestimmte Spitznamen erwachsen wären - wie etwa Kassenwart Maik Gatzka, den sie nur den „Karpfen“ nennen. Auch Vereinsgeschichten haben sich um die Flachstöckheimer Fische gewoben - so etwa die Anekdote aus den 80er-Jahren. Bei einem Hochwasser des Großen Teichs haben die Dorfbewohner in einer Gemeinschaftsaktion angeblich die auf den nahen Sportplatz geschwemmten Kiemenatmer per Hand aufsammeln und wieder ins Gewässer zurücksetzen müssen. Doch das Angeln - eine Tätigkeit, „bei der man wieder richtig runter kommt“, wie Bosse sagt - ist für den Verein zwar Entspannung pur, aber auch mit Pflichten verbunden, nämlich der Reinhaltung und Pflege der Gewässer.

Warum der Verein mächtig Auftrieb erhielt

Doch diese Kombination reizt viele - vor allem die Pandemie habe dem Verein starken Auftrieb beschert, sagt Bosse. Nun ist das jüngste Mitglied 20 Jahre alt, der älteste Angler zählt 80 Lenze. Stark profitiert hat der Verein auch vom Endlager-Konrad-Fonds. Gelder in Gesamthöhe von rund 30.000 Euro hat die Gemeinschaft genutzt, um die Angelhütte auf Vordermann zu bringen.

Dort soll am Freitag auch das große Sommerfest steigen. Dann gibt es auch eine große Tombola, abends Musik mit einem Disjockey, Ehrungen für 50-jährige Mitgliedschaft an Dietmar Helm und Peter Haack - und natürlich Fisch: geräuchert und im Brötchen. Allerdings nicht aus den eigenen Teichen.

