So wird der Klärschlamm aus Baddeckenstedts Schilfbeet genutzt

Von der Holler Straße ist auf den ersten Blick nicht viel zu sehen, aber der vermehrte LKW-Verkehr macht neugierig. Wachsame Passanten werden rechts der Fahrbahn, Höhe der Rhener Teiche fündig. „Wir räumen hier seit Dienstag eines der Schilfbeete auf“, erklärt eine Sprecherin des Wasserverbands Peine die Aktivitäten. Dazu wird das Beet zunächst geöffnet, ein Bagger fährt hinein und verlädt die Erde auf Transporter.

Wasserverband Peine investiert 365.000 Euro in die Entsorgung

Mit rund acht bis zehn Touren pro Tag und einer Dauer von etwa zwei Wochen rechnen die Planer, bis die rund 1800 Kubikmeter getrockneter Klärschlamm abtransportiert sind. Rund 365.000 Euro muss der Wasserverband Peine in diese Entsorgung der Klärschlammerde aus dem Beet in Baddeckenstedt investieren. Es ist das letzte von drei Schlammbeeten, das dieser Tage geräumt wird. Bereits 2014 und 2017 wurden die anderen beiden Beete geleert und nehmen seitdem wieder regelmäßig Klärschlamm auf.

Das Restprodukt aus der Abwasserbehandlung kann, je nach Zusammensetzung, als organischer Dünger in der Landwirtschaft oder, seine Energie nutzend, in der Verbrennung eingesetzt werden. Der Kalciumgehalt der Klärschlammerde aus Baddeckenstedt sei jedoch zu hoch. „Damit steht uns nur noch der Weg in die Verbrennung offen“, so die Sprecherin. Im Herbst soll sie in einer Anlage in Ostniedersachsen verbrannt werden.

Schilfbeete zugleich Biotope für Insekten und Vögel

Nach der Räumung werde das Beet wieder fachgerecht verschlossen und regelmäßig befüllt, informiert der Wasserverband. Bei Bedarf würden noch einige Pflanzen nachgesetzt, weil ein gleichflächiger Bewuchs notwendig ist, um eine gute Belüftung zu gewährleisten. Dann wird über mehrere Jahre neuer Klärschlamm zugeführt, bis das Becken nach zirka zehn Jahren wieder mit Klärschlammerde gefüllt und erneut bereit zur Entsorgung ist.

Die Schilfbeete sorgen nicht nur für die naturnahe Entwässerung des Klärschlamms und den biologischen Umbauprozess zur Klärschlammerde, sie stellen zugleich Biotope für Insekten und Vögel dar, die sich dort tummeln.

