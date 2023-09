Achtung! Bauarbeiten auf der Hauptstraße in Üfingen

Üfingen Die Bauarbeiter rücken am Donnerstag in Üfingen an. Was genau dann passiert, und wie lange die Arbeiten dauern, lesen Sie hier.

Endlich! Die Hauptstraße in Üfingen bekommt eine neue Asphaltdecke. Wie der Fachdienst Tiefbau und Verkehr der Stadt mitteilt, beginnen die Bauarbeiten zwischen der Einmündung zur L 615 und der Südstraße am Donnerstag, 7. September. Zunächst würden Reparaturarbeiten an den Fahrbahneinfassungen und Straßenabläufen vorgenommen.

Für die Sanierung der Fahrbahndecke in Üfingen sind Vorarbeiten nötig

Die Reparaturarbeiten seien Vorarbeiten für die geplante Asphaltdeckensanierung. Dafür werde die Fahrbahn an Einzelstellen eingeengt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die Erneuerung der Fahrbahndecke werde dann in den Herbstferien, vom 16. bis 27. Oktober, vorgenommen. Veranschlagt seien für diese Maßnahme etwa 100.000 Euro. Über den genauen Ablauf dieser Arbeiten werde die Stadt in einer gesonderten Mitteilung noch informieren.

