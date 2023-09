Polizei kontrolliert Drogenszene am Gradierpavillon

(Archivbild) Am Gradierpavillon in Salzgitter-Bad kontrollierte die Polizei mehrere Verdächtige auf Drogenkonsum.

Nach Hinweisen aus der Bevölkerung hat die Polizei in Salzgitter-Bad am frühen Freitagabend eine Kontrolle am Gradierpavillon im Rosengarten durchgeführt. Drei verdächtige Personen wurden festgestellt. Beide hatten geringe Mengen an Betäubungsmitteln bei sich. Die dritte Person schaffe es zu fliehen, ließ jedoch persönliche Gegenstände vor Ort, mit denen die Polizei die Identität des Flüchtigen feststellen konnte. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Falsche Polizeibeamte rufen Bewohner in Salzgitter-Bad an

Am Freitag kam es im Tagesverlauf im Stadtgebiet von Salzgitter-Bad zu mehreren Anrufen vermeintlicher Polizeibeamter. Demnach sollte es zuvor in der Nachbarschaft zu Wohnungseinbrüchen gekommen sein. Da die kriminellen Absichten der falschen Polizeibeamten durch die jeweiligen Geschädigten schnell erkannt wurden, wurden die Telefonate frühzeitig beendet. Zu Schaden ist laut Polizei niemand gekommen.

Schlüsselbund auf Supermarkt-Parkplatz in Salzgitter-Bad gestohlen.

Am Freitagmittag ist es auf dem Parkplatz eines Discounter-Marktes in der Burgundenstraße in Salzgitter-Bad zu einem Diebstahl eines Schlüsselbundes gekommen. Die 76-jährige Geschädigte war gerade dabei, ihren Einkauf im Kofferraum zu verladen, als ein bislang unbekannter Täter den im Einkaufswagen abgelegten Schlüsselbund mit diversen Schlüsseln stahl. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer (05341) 8250 zu melden.

red

