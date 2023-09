Die dritte Krippengruppe in Baddeckenstedt ist eröffnet

Baddeckenstedt 200 Quadratmeter sind in der Lindenstraße angebaut worden. Was der Teil-Neubau noch alles beherbergt, lesen Sie hier.

Baddecksenstedt hat eine dritte Krippengruppe. Der Anbau der Einrichtung an der Lindenstraße wurde am Freitag in kleiner Runde vorgestellt und eröffnet. Samtgemeindebürgermeister Frederik Brandt durchtrennte das rote Band und gab den Weg in den neuen Trakt frei.

In der Krippe Baddeckenstedt können nun 45 Mädchen und Jungen betreut werden

War die Krippe im Jahr 2011 mit zwei Gruppen mit je 15 Kindern gestartet, sei schon bald klar gewesen, dass es eine Erweiterung geben müsse. Baustart sei dann aber erst am 24. August 2022 gewesen. Der Anbau ist 200 Quadratmeter groß. In ihm sind neben dem Gruppenraum für die dritte Gruppe auch der Schlafraum und die Sanitäranlagen untergebracht. Und mehr noch: „Durch die Erweiterung wurde auch der Anbau eines zusätzlichen Bewegungsraumes, der von allen Gruppen genutzt wird, und eines größeren Personalraums für die Mitarbeiter erforderlich“, sagte Brandt.

Der Krippen-Anbau hat knapp eine Million Euro gekostet

Die Kosten für den Anbau bezifferte Frederik Brandt auf rund 985.000 Euro. Noch läge die komplette Abrechnung nicht vor. Bezuschusst wird der Anbau mit 180.000 durch das Land Niedersachsen und 150.000 Euro durch den Landkreis Wolfenbüttel. Geschaffen worden seien Betreuungsplätze für 15 Krippenkinder und 3 neue Arbeitsplätze. Durch die neue Gruppe könne nun auch eine Betreuungszeit von 7 bis 15 Uhr angeboten werden. „Das kommt vielen Eltern sehr entgegen“, so Brandt. Die anderen Betreuungszeiten sind: 7 bis 13 Uhr und 7 bis 17 Uhr. Übrigens: Die Krippengruppe startet dieser Tage nicht mit 15 Kindern in einem Rutsch. Die angemeldeten Mädchen und Jungen werden nach und nach in die Betreuungsgruppe aufgenommen.

