Baustelle Industrieleitung Salzgitter: Erste Masten stehen

Lastwagen bringen Material zur Baustelle oder transportieren es ab. Zwei Bauarbeiter klettern auf einen fertigen Mast und schrauben etwas fest. Hektischer Betrieb herrscht hier aktuell nicht. Muss auch nicht, denn die zehn geplanten Masten sind bereits fertig. Sie dienen einer provisorischen Leitung der Industrieleitung Salzgitter. Die 380-kV-Leitung soll ab Ende 2025 unter anderem die Salzgitter AG und das VW-Werk mit grünem Strom versorgen.

Dafür soll auch ein Umspannwerk gebaut werden. Doch hierbei gibt es ein Problem: Die aktuell bestehende 220-kV-Leitung führt genau durch das Gebiet, auf dem das Umspannwerk entstehen soll. Darum lässt Netzbetreiber Tennet auch zwei provisorische Leitungen bauen, die die Stromversorgung sicherstellen soll. „Es geht darum, dass der Industriestandort Salzgitter mit mehreren tausenden Arbeitsplätzen weiterarbeiten kann“, so Andreas Jaeger, der zuständig für die Baukommunikation ist.

Zwei Arten von Masten für provisorische Leitung

Nun sind die Voraussetzungen für eine der zwei geplanten temporären Leitungen erfüllt: Auf der Kreisstraße 12 im Süden Bleckenstedts sind zehn kleine Strommasten aufgebaut. 12 bis 26 Meter hoch sind sie und zwischen 9 und 17 Tonnen schwer. Acht von ihnen sind sogenannte Schwarzstahlmasten, erklärt Bau-Projektleiterin Kea Hüppe. Sie seien nicht beschichtet, weil sie wieder zurückgebaut würden. Die anderen zwei Masten sind die kleinsten der Gruppe. Sie sehen aus wie große, silberfarbene Ts. Diese Masten seien wiederverwendbar, sagt Hüppe. Sie würden für verschiedene Bauprojekte temporär eingesetzt.

Nachdem die Masten nun stehen, würden im Laufe des Septembers die Leiterseile eingespannt. Im November solle dann die zweite provisorische Leitung gebaut und fertiggestellt werden. Die führe vom Umspannwerk VW in Richtung Bleckenstedt-Süd, erklärt Jaeger. Parallel dazu werde auch das Umspannwerk Bleckenstedt-Süd gebaut. Aktuell liefen hierfür „bauvorbereitende Maßnahmen“, so Jaeger, „das sind zum Beispiel Kampfmitteluntersuchungen oder archäologische Untersuchungen.“ Wenn das Gebiet freigegeben werde, könnten die Bauarbeiten des Umspannwerks losgehen. Aktuell laufe auch das Genehmigungsverfahren für die Hauptleitung. Tennet rechne damit, diese Ende des Jahres zu erhalten. „Direkt danach, also vermutlich Anfang 2024, beginnen wir mit den Bauarbeiten“, kündigt Jaeger an. Die fertiggestellte Industrieleitung soll insgesamt zehn Kilometer lang sein.

