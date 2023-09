Männer treten in Lebenstedter Supermarkt auf Opfer ein

Lebenstedt Zwei 30- und 32-Jahre alte Männer prügeln in Salzgitter auf einen 22-Jährigen ein und verletzen ihn am Kopf. Die Polizei ermittelt zur Tat.

Bei einer Prügelei verletzt worden ist am Donnerstagabend ein 22-Jähriger in einem Supermarkt in Lebenstedt. Das teilt die Polizei Salzgitter mit. Demnach schlugen und traten zwei Männer im Alter von 30 und 32 Jahren gegen 21.45 Uhr nach dem Opfer, das am Boden lag. Dabei wurde der 22-Jährige verletzt, insbesondere am Kopf.

Wie es zur Tat in Salzgitter kam, ist unklar

Die Tatverdächtigen konnte die Polizei danach fassen. Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei bisher ungeklärt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de