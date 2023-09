Salzgitters Schulen sind jetzt digital unterwegs

Die Digitalisierung ist endgültig in Salzgitters Schulen angekommen. 120 interaktive Whiteboards sind in den vergangenen Wochen installiert worden. In den Berufsbildenden Schulen (BBS) Fredenberg ist das neue Zeitalter des Unterrichts passenderweise im Techniker-Turm angebrochen. Sieben Klassenräume sind dort mit den Wunsch-Whiteboards ausgestattet worden.

Die interaktiven Whiteboards müssen sich jetzt in Salzgitter im Schulalltag beweisen

Alle Schulen in Salzgitter sollen bis zum Herbst schnelles Internet, die entsprechende Infrastruktur und die entsprechende Ausstattung haben. Vier Jahre hat die Stadt daran gearbeitet, den Digitalpakt mit Leben beziehungsweise Technik für die Schulen zu füllen. Nun ist das Ende in Sicht. „Wir kommen auf die Zielgerade. Nach fast vier Jahren. Das war wirklich eine Herausforderung“, sagt der für Bildung zuständige Dezernent bei der Stadt Salzgitter, Dirk Härdrich.

„Wir probieren die Boards morgen aus, dann werden die Kollegen ins kalte Wasser geworfen“, sagte Gennadij Petker, ständiger Vertreter der Schulleiterin, zu Beginn der Woche sichtlich zufrieden. Er habe die Whiteboards schon ein wenig ausprobieren können und habe nichts gefunden, „was ich damit nicht machen könnte“. Auch Nachteile habe er noch nicht entdecken können. Die nächsten Wochen allerdings würden zeigen, wie sich die neue Technik im Schulalltag bewähre.

Wir probieren die Boards morgen aus, dann werden die Kollegen ins kalte Wasser geworfen. Gennadij Petker, ständiger Vertreter der Schulleiterin der BBS

Neugierig auf die neue Technik an Salzgitters Schulen waren so kurz nach den Ferien auch Härdrich sowie der Fachdienstleiter Bildung, Andreas Reichelt. Und es dauerte nicht lange, da weckten die technischen Möglichkeiten der interaktiven „Tafel“ auch den Spieltrieb in den beiden Verwaltungsvertretern. Filme aus dem Internet abspielen, Arbeitsblätter vom I-Pad des Lehrers projizieren, Hinweise hineinschreiben - all das ist möglich. Auch die Schülerinnen und Schüler könnten ihre Arbeitsergebnisse von ihren Endgeräten theoretisch auf die interaktiven Whiteboards projizieren. Und: Ist die Stunde zu Ende, kann der Stand der Dinge auch gespeichert und in der nächsten Stunde wieder abgerufen werden. All das führte Petker den Gästen und auch seiner Schulleiterin Anja Wolfgram-Funke vor.

Schauen sich eines der interaktiven Whiteboards in den BBS Fredenberg an (von links): Anja Wolfgram-Funke, Gennadij Petker, Andreas Reichelt und Dirk Härdrich. Foto: Stefani Koch / FMN

Wer es ein wenig „old school“ mag, hat übrigens bei der Wunsch-Ausstattung der Whiteboards an den BBS Fredenberg ebenfalls gute Karten. Denn links und rechts des interaktiven Whiteboards sind ganz klassische weiße Tafeln angebracht, auf denen mit Stiften geschrieben und gemalt werden kann. Der Mix macht es also in diesem Fall. Allerdings: Zum guten alten Lineal, zu Zirkel oder Geo-Dreieck werden die künftigen Techniker an den BBS Fredenberg nicht mehr greifen müssen. All das ist im interaktiven Whiteboard integriert. Und: „Die Bedienung ist wirklich einfach und intuitiv“, sagte Petker. Am Ende habe er aber doch einen Nachteil der neuen Technik entdeckt: „Es gibt zu viele Funktionen“, sagte er lachend.

„Es sind nicht in allen Schulen interaktive Whiteboards installiert worden. Aber die, die welche haben wollten, haben welche bekommen. Insgesamt haben wir aus dem Digitalpakt jetzt 120 Geräte gekauft und an die Schulen verteilt“, schilderte Härdrich den Stand der Dinge. Wichtig sei es nun, Erfahrungen mit der neuen Technik zu sammeln, sich auszutauschen und dann auch rückzukoppeln, was vielleicht noch verbessert werden könnte. Denn eines sei klar: Das war nicht die letzte Whiteboard-Großbestellung der Stadt. Es wird weitergehen mit dem Digitalpakt. Auch in Salzgitter. Denn: Die Schulen haben längst nicht alle Wünsche erfüllt bekommen. Rund 5,98 Millionen Euro hat Salzgitter aus dem ersten und größten Fördertopf des Digitalpaktes beantragt und zum größten Teil auch bekommen. Das hat für viele „Wünsche“ der Schulen gereicht, aber eben längst nicht für alle.

Allein für den Ausbau der digitalen Infrastruktur hat Salzgitter 3,92 Millionen Euro an den 35 Schulen der Stadt investiert

Übrigens: Allein für den Ausbau der digitalen Infrastruktur habe Salzgitter 3,92 Millionen Euro an den insgesamt 35 Schulen der Stadt investiert. „In vielen Schulen sind wir schon fertig. Bis zum Ende des Jahres sollen alle ausgestattet sein, denn wir müssen bis Mai 2024 alle Rechnungen haben“, verdeutlicht Reichelt. In Netzwerktechnik in den Schulen seien 1,64 Millionen Euro investiert worden.

Netzwerk ist ein gutes Stichwort: Nicht nur an den BBS Fredenberg muss sich jetzt zeigen, wie gut Netzwerke und die Hardware zusammenpassen. Die ersten Eindrücke, die Petker gesammelt hat, seien gut. Doch in der nächsten Zeit gilt laut Härdrich: „Nun muss sich die Technik im Alltag bewähren.“ Salzgitters Schulen jedenfalls sind endgültig im Zeitalter der Digitalisierung angekommen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de