Mit allen Sinnen: Motorik-Würfel in der Bibliothek Salzgitter

Salzgitter In der Zweigstelle am Fredenberg gibt es eine neue Attraktion. Wir erklären, was es mit dem neuen Motorik-Würfel auf sich hat.

Spaß für alle Sinne bietet die Stadtbibliothek Salzgitter für Kinder in der Zweigstelle am Fredenberg mit dem Multi-Motorik-Würfel. Laut einer Pressemitteilung der Stadt Salzgitter ist die Attraktion „mehr als eine Spielstation mit vielen unterhaltsamen Seiten“.

Multi-Motorik-Würfel bietet Abwechslung und Spaß

An dem Würfel können Kinder kleine Holzautos bewegen, Formen ertasten, Verschlüsse ausprobieren und an einem Rad drehen. Aber auch Federkugeln, Lupe, Zauberstab, Drehscheibenturm, Magnetspan-Röhre, Fühlsäckchen, Gewindestab und Quietsche gilt es zu entdecken. „Das tun die kleinen Gäste im Haus auch mit riesiger Begeisterung“, weiß Vasiliki Treskas, Teamleiterin am Fredenberg zu berichten. Der Multiwürfel sei eine enorme Bereicherung, weil er einerseits Gelegenheit für eine anregende Spielpause gibt und andererseits das Lernen mit allen Sinnen unterstützt. Der sogenannte Multi-Motorik-Würfel biete zu den vielen schönen Bilderbüchern in den Regalen und Bücherkisten am Fredenberg Abwechslung und Spaß.

Der Motorik-Würfel sei mit seinen 60 mal 60 Zentimetern Abmessung genau in der optimalen Spielhöhe für Kinder im Bilderbuchalter und groß genug, um von mehreren Mädchen und Jungen gleichzeitig genutzt zu werden, so die Stadt.

Spende der Bibliotheksgesellschaft Salzgitter

Möglich gemacht hat die Anschaffung die Bibliotheksgesellschaft Salzgitter. „Leseförderung für die ganz Kleinen ist mehr als Bücher ansehen und vorlesen“, ist sich Karin Verstegen, Vorsitzende der Bibliotheksgesellschaft, sicher. „Mit den Händen, den Ohren und den Augen die Welt entdecken – und das in der Stadtbibliothek – das fördert auf spielerische Weise großartig die ganzheitliche Entwicklung der Kinder. Darum haben wir das Geld für den Kauf dieser Spielstation sehr gern gegeben“, begründet sie.

Sylvia Fiedler, Leiterin der Stadtbibliothek Salzgitter ist dankbar über die Spende: „Als attraktive Einladung zum Spiel wertet der Würfel die Zweigstelle am Fredenberg zusätzlich als Ort auf, an dem man gerne unverbindlich Zeit verbringt. Ich freue mich, wenn die Spielstation die Stadtbibliothek an diesem Standort mit ihren vielen tollen Angeboten noch anziehender für die Menschen am Fredenberg macht und sie in die Bibliothek kommen, um Bücher, Spiele, andere Medien oder digitale Angebote zu entdecken und zu nutzen“, sagt die Leiterin der Stadtbibliothek, Sylvia Fiedler.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de