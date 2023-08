Salzgitter Am Mittwoch verursachte ein betrunkener Autofahrer einen Unfall in Salzgitter Lebenstedt. Dabei kam heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt.

Polizei Salzgitter 30-Jähriger baut in Lebenstedt Unfall unter Alkoholeinfluss

Zeugen haben am Mittwoch gegen 17.45 Uhr einen Verkehrsunfall im Bessemerweg in Salzgitter Lebenstedt beobachtet und die Polizei alarmiert. Ein Autofahrer solle ,vermutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke, gegen einen anderen Pkw gestoßen sein. Das berichtet die Polizei Salzgitter.

Die Polizei konnte den 30-jährigen Fahrer vor Ort antreffen. Der Mann habe sich den Beamten gegenüber aggressiv verhalten. Deshalb mussten ihm Handschellen angelegt werden.

Fahren ohne Fahrelaubnis und unter Alkoholeinfluss

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurde bekannt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe. Gegen den Mann wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr, Unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle und wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Angaben zur Schadenshöhe könnten laut Polizei aktuell nicht gemacht werden.

Polizei Salzgitter nimmt Täter nach Einbruch fest

Ein 28-jähriger Mann wird beschuldigt am Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr mithilfe eines Steines zwei Fensterscheiben eines Fachgeschäftes in der Chemnitzer Straße in Salzgitter Lebenstedt eingeworfen zu haben. Das berichtet die örtliche Polizei.

Demnach verschaffte sich der Mann durch die eingeworfenen Fensterscheiben Zutritt in das Geschäft und erbeutete zahlreiche Brillengestelle. Er verursachte einen Schaden von mindestens 15.000 Euro und flüchtete vom Tatort. Der Mann konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndung von der Polizei festgenommen werden.

Täter scheitern bei Einbruch in die Borsigstraße in Salzgitter Lebenstedt

Unbekannte Täter haben laut Polizeibericht zwischen Dienstag 22.30 Uhr und Mittwoch 2.30 Uhr unbefugt ein Grundstück in der Borsigstraße in Salzgitter Lebenstedt betreten und versucht, die Terrassentür des Wohnhauses aufzuhebeln.

Die Täter scheiterten jedoch an ihrem Vorhaben. Bei der Tat entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 1897 0 entgegen.

