Die Angeklagte Marcia M sitzt im Gerichtssaal mit einem Ordner vor dem Gesicht. Auf ihm steht: „Cover me in sunshine“. Am Oberlandesgericht in Celle geht am Freitag der Prozess gegen die 34 Jahre alte Frau wegen der mutmaßlichen Mitgliedschaft in der Terrormiliz „Islamischer Staat“ zu Ende.