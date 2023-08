Salzgitter-Bad “An Evening with John Williams”: Das Göttinger Symphonieorchester gastiert in Salzgitter-Bad. Es ist ein Nachholkonzert.

Kulturkreis Konzert in Salzgitter mit Filmmusik aus Star Wars oder E.T.

Das Göttinger Symphonieorchester ist ein Unikat in Niedersachsen: Es ist der einzige originäre Klangkörper des Landes – und somit ohne Frage seit nunmehr 150 Jahren das Symphonieorchester Niedersachsens, teilt der Kulturkreis Salzgitter mit. Darüber hinaus sei es das Symphonieorchester, das mittendrin ist: mitten im Bewusstsein der Menschen in und um Göttingen – einer wunderschönen Stadt mitten in Deutschland und Europa, heißt es weiter. Am Donnerstag, 7. September, triit es im Gymnasium in Salzgitter-Bad (Aula) auf. Auf dem Programm von „An Evening with John Williams” stehen Filmmelodien etwa aus „Jurassic Park“, „E.T.“, „Superman“, „Schindlers Liste“ oder „Star Wars“ -- und das live und mit großem Orchester.

Seit der Spielzeit 2018/2019 leitet der international tätige Australier Dr. Nicholas Milton als Chefdirigent und künstlerischer Leiter das ­Orchester, das Musiker und Musikerinnen aus 24 Nationen umfasst. Seine mitreißende Inspiration und die herausragende Leistung des Orchesters machen das Göttinger Symphonieorchester zu einem der renommiertesten Klangkörper Deutschlands, heißt es weiter. Er übernimmt auch die Moderation.

Es handelt sich um einen Nachholtermin vom 25. September 2022. Bereits gekaufte Karten sind weiterhin gültig, teilt der Kulturkreis mit. Wer solch eine Karte hat, sollte sie beim Kulturkreis in Platzkarten umtauschen. Start am 7. September ist um 19 Uhr.

