Die Polizei schätzt den Schaden durch den Diesel-Diebstahl in Engelnstedt auf mindestens 700 Euro. (Symbolfoto)

Polizeibericht Diesel-Diebe zapfen in Salzgitter 400 Liter Diesel aus Lkw-Tank

Unbekannte haben in Engelnstedt rund 400 Liter Diesel aus dem Tank eines Lkw gestohlen, teilt die Polizei mit. Demnach war das Fahrzeug in der Nacht zu Dienstag in der Erich-Söchtig-Straße abgestellt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 700 Euro. Hinweise unter: 05341 18970.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de