Comedy Ladies eroberten Salzgitter – Kehren sie zurück?

Es war ein Versuch – und der kam gut an. Soll noch einmal jemand sagen, die Salzgitteraner wären nicht für Experimente zu haben. Der Kultursommer wurde in diesem Jahr mit einem etwas ungewöhnlichen Format eröffnet. Die „Comedy Ladies“ waren ein Testballon. Der flog. Kein Wunder also, dass schon jetzt, kurz nach dem Ende des Kultursommers 2023, feststeht, dass es auch im nächsten Jahr wieder Frauenpower im Mühlengarten geben wird. Die Comedy Ladies kehren dann sozusagen an ihre Geburtsstätte zurück.

Der erste Programmpunkt für den Kultursommer 2024 in Salzgitter steht fest: Die Comedy Ladies kehren zurück

Vanessa Maurischat, Kabarettistin und Liedermacherin, moderierte diesen Abend nicht nur, sondern zeichnete auch für die Besetzung der Comedy Ladies verantwortlich. Und: Sie wird das für 2024 wieder tun – beziehungsweise hat das bereits getan. Was ist das Erfolgsrezept für diesen Abend? Warum funktioniert so ein Abend in Salzgitter? Wir haben uns nach der Premiere und vor der zweiten Auflage 2024 mit der Künstlerin zum Gespräch getroffen. Selbstverständlich im Mühlengarten. Und mit dabei auch Jens Bogdan, im Kultur-Team der Stadt verantwortlich für das Programm des Kultursommers.

„Ich wollte mal etwas komplett anderes machen. Ein Format, das etwas aus jeder Facette des Humors zeigt. Außer Pantomime“, sagt die 50-Jährige. Zudem sollte der Mix stimmen, es sollten ältere, jüngere und gestandene Künstlerinnen dabei sein. „Das ist am Ende super angekommen“, freut sich die gebürtige Braunschweigerin, die inzwischen in Berlin lebt. Die Idee habe es schon länger gegeben. Ausgeheckt hätten sie Bogdan und Vanessa Maurischat gemeinsam.

All das hat dazu geführt, dass ich mich ein bisschen in Salzgitter verliebt habe. Vanessa Maurischat, Künstlerin

Warum funktioniert so ein Format in Salzgitter? Und: Wäre das nicht auch etwas für die große Bühne im Schlosshof nebenan? „Nein. Wir wollen das nicht in riesig. Hier im Mühlengarten war es so unfassbar stimmungsvoll. Die tolle Kulisse, die so wundervoll untergehende Sonne“, schwärmt Maurischat noch immer. Für die große Bühne brauche es dann wieder ganz andere Künstler, beziehungsweise Künstlerinnen, und „die passen nicht ins Budget“.

Bleibt noch die Frage, ob denn ein reines Frauenprogramm überhaupt noch Sinn macht?! Sind Frauen denn inzwischen nicht auch bei den Comedians alltäglich, völlig normal. Brauchen die überhaupt noch ein eigenes Format? Oder ist das lediglich dem Zeitgeist geschuldet? „Das interessiert schon noch, denn wir sind es noch immer gewohnt, dass Männer sprechen. Es ist für Frauen und Männer selbstverständlicher, dass Männer sprechen, Programme gestalten, auftreten“, versichert die Künstlerin. Und: Oft höre sie die Frage „Sind Frauen denn lustig?“ Die Antwort kommt sofort: „Ja, klar. Oft sogar lustiger!“

Die Comedy Ladies begeisterten nicht nur mit ihrem Programm. Bei der Premiere im Mühlengarten bezauberte auch die einzigartige Atmosphäre. Foto: Rudolf Karliczek / FMN

Ja, selbst Vanessa Maurischat sei zunächst skeptisch gewesen, ob ein reines Frauen-Comedy-Programm ausgerechnet in Salzgitter funktioniert. „Aber: Ich fand die Idee gut.“ Und Bogdan ergänzt: „Wir wollten den Mühlengarten auf jeden Fall wieder bespielen. Es sollte aber wegen des besonderen Ortes etwas ganz Besonderes sein.“ Und dann habe er sich an ein Gespräch mit Vanessa Maurischat erinnert. „Im ICE hatten wir fünf Stunden geschnackt…“ Das war im Januar 2020 – kurz vor der Corona-Pandemie also. Herausgekommen sind schließlich die „Comedy Ladies“. Die übrigens hatten vor dem Auftritt noch nie in der Besetzung zusammen gespielt. Und auch nicht geprobt. „Es hat trotzdem super geklappt, weil alles gut durchdacht war, und alle mit großer Flexibilität an die Sache herangegangen sind“, lobt Vanessa Maurischat. Auch das Team der Stadt sei „ein großartiger Gastgeber gewesen“. All das habe dazu geführt, dass „ich mich ein bisschen in Salzgitter verliebt habe“.

Schon jetzt steht daher fest: Auch im nächsten Jahr wird dieser Programmpunkt des Kultursommers wieder komplett weiblich sein. Allerdings: „Wenn auch mal ein Mann dabei ist, tut uns das nicht weh“, versichert Vanessa Maurischat. Und Männer im Publikum? Sind die geduldet? „Unbedingt! Sie können sich ja sattsehen, wenn sie nicht zuhören wollen“, lacht die Wahl-Berlinerin.

Los geht es: Karten für den Start des Kultursommers 2024 in Salzgitter gibt es schon zu kaufen

Wer im nächsten Jahr dabei ist, steht übrigens schon fest. Auch, wenn es nicht ganz so einfach gewesen sei, die Künstlerinnen zu verpflichten, denn: „Der Termin liegt wieder in den Ferien, und Künstlerinnen sind ja auch Mütter.“ Mit dabei sind also: Die Deichgranaten (mit Annie Heger), Musikkabarett auf Platt und Hoch; Patrizia Moresco, Stand-up-Comedy; Kirsten Fuchs, Poetry Slammerin; und auch wieder Vanessa Maurischat (Moderation, Musik & Kabarett) selbst. Wer wieder dabei sein möchte, sollte sich also den 25. Juli 2024 schon einmal im Kalender notieren. Und Karten für die „Comedy Ladies Vol. 2“ gibt es auch schon. Online unter www.reservix.de

