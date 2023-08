Der 5. Strafsenat des Oberlandesgerichts Celle verhandelt seit April die Anklage gegen die 34-jährige Marcia M. aus Salzgitter. Der Generalbundesanwalt legt ihr zur Last, sich an einer ausländischen terroristischen Vereinigung als Mitglied beteiligt zu haben. Rechts neben ihr: Verteidigerin Louisa Krämer.

